Il Bologna basket riparte da coach Lunghini e dalle prime quattro conferme del roster

La scalata alla serie superiore del Bologna Basket 2016 parte con la conferma di quattro giocatori fondamentali per il team felsineo.

Nel roster della stagione di C Gold 2022-2023 troveranno infatti posto Eugenio Beretta, Luca Fontecchio, Andrea Graziani e Lorenzo Guerri. Si tratta di atleti che militano ormai da anni nella compagine bolognese e che hanno accettato di mettersi in gioco nella nuova serie in cui potranno sicuramente fare la differenza, con la volontà di giocare un campionato ricco di vittorie. Alla guida del BB2016 ci sarà anche quest'anno coach Giovanni Lunghini, a cui la società ha rinnovato la fiducia.

A questo 'zoccolo duro' verranno aggiunti alcuni rinforzi - che saranno comunicati a breve – con l'obiettivo di partecipare al torneo da veri e propri protagonisti. Anche i nuovi arrivi si inseriranno nella filosofia del Bologna Basket di favorire la crescita non soltanto sportiva, ma anche umana, sociale e lavorativa dei suoi atleti.