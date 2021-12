Serie B: Il Bologna basket 2016 in trasferta a da Desio

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Decima giornata di campionato per il Bologna Basket 2016. Domenica 5 dicembre, palla a due alle 18.00, i rossoblù saranno di scena al Pala Moretto di Desio contro la Rimadesio Desio squadra che occupa l'ottavo posto in classifica con 4 vittorie e 5 sconfitte all'attivo.

Le due squadre arrivano da due risultati opposti con Desio che ha ottenuto una netta vittoria a Jesolo e Bologna che invece ha perso in casa contro San Vendemiano. Una partita che può rappresentare una svolta per i bolognesi che in caso di vittoria accorcerebbero la loro classifica.

Bologna potrà contare anche sull'apporto di Nicholas "Jack" Crow, nuovo acquisto della squadra rossoblù che potrà portare la sua esperienza al servizio di un gruppo molto giovane.

Appuntamento al Pala Moretto domenica 5 dicembre, palla a due alle 18.00.