Il Bologna basket pronto al riscatto nell'esordio casalingo contro il Ferrara basket

Dopo l'esordio purtroppo negativo in trasferta contro il Pizzighettone, il Bologna Basket 2016 debutta in casa domenica 8 ottobre, alle 18.00, sul campo amico del Palasavena (via Caselle, 26 – San Lazzaro di Savena), contro il Ferrara Basket.

Si tratta di una partita importante tra due squadre che hanno avuto già modo di incontrarsi in amichevole pre-stagionale. Ferrara è un team particolarmente agguerrito, tra i favoriti per il passaggio alla serie superiore, che arriva a Bologna dopo aver battuto Piadena (ai supplementari), consapevole della sua forza e con intenzioni bellicose.

Particolare attenzione andrà riservata a giocatori di livello come Drigo, Cecchetti e Ballabio e all'ex di turno Kuvecalovic.

Da parte sua il BB2016 vuole riscattare immediatamente la prima sfortunata gara e sfruttare a pieno il fattore campo che, nella scorsa stagione, è stato decisivo per la promozione al campionato superiore.

Si prospetta quindi un match molto intenso e giocato con grande determinazione da ambo le parti che dovrebbe soddisfare le aspettative dei tifosi di entrambe le squadre, attesi in massa nel palazzetto sanlazzarese.

La società comunica che il match sarà visibile in diretta sul canale Youtube del Bologna Basket 2016.