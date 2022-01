Serie B: Il Bologna basket riparte dalla Ferraroni JuVi Cremona

Dopo le due pesanti sconfitte di fine 2021, il Bologna basket 2016 vuole provare a svoltare nella prima uscita del nuovo anno.

Non sarà semplice per Crow e compagni tornare alla vittoria. Al Pala Savena, infatti arriva la Ferraroni JuVi Cremona, seconda in classifica a soli 4 punti da Cividale e con una partita in meno. La squadra lombarda sta disputando una grande stagione e vuole continuare a stupire anche nel nuovo anno.

Per Bologna dunque la prima partita del 2022 sarà subito un duro ostacolo da superare ma, che può essere in caso di successo, un vero slancio per cercare di dare una svolta alla propria stagione.

Appuntamento sabato 8 gennaio, palla a due alle 20.30.