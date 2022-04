Serie B 27esima giornata: Il Bologna basket 2016 ospita Fiorenzuola 1972

Al PalaSavena va in scena, per il Bologna Basket 2016, la 27esima giornata della stagione regolare di Serie B Girone B Old Wild West, contro la Pallacanestro Fiorenzuola 1972.

Fiorenzuola arriva alla sfida contro Crow e compagni dopo due sconfitte consecutive, una molto diversa dall'altra. Contro la LuxArm Lumezzane per Fiorenzuola, è stata profondamente diversa rispetto a quella subita per mano della capolista Cividale nel weekend precedente. Contro Cividale, infatti, Fiorenzuola aveva disputato una grande prova rimanendo al comando della gara per 37 minuti, contro la squadra bresciana l’appannamento alle percentuali gialloblu è stato evidente, in una giornata no per quello che è l’attacco ad oggi migliore del girone.

Il Bologna Basket arriva alla sfida in piena zona playout, al quintultimo posto con 18 punti totalizzati fino ad oggi. La squadra di coach Lunghini vive un momento di grande entusiasmo dettato da 2 vittorie pesantissime contro Desio (81-76) e poi a domicilio di Bernareggio al supplementare (79-81).

Sarà una sfida bella ed equilibrata con le due squadre che vogliono raggiungere i loro obiettivi in questo rush finale.

Appuntamento sabato 16 aprile, palla a due alle 18.30.