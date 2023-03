Il Bologna Basket in trasferta a Forlimpopoli per continuare a vincere

Mancano poche partite alla fine della stagione regolare e il Bologna Basket 2016 va a fare visita ai Baskers di Forlimpopoli per prolungare la striscia di vittorie, arrivata a otto consecutive.

L’appuntamento è per sabato 25 marzo, alle 18.00, presso il PalaDimensioneVending di Forlimpopoli. Nel girone di ritorno i Baskers hanno un bilancio di 4 vinte e 5 perse e in casa sono 4-6, ma perdendo alcune partite al fotofinish (come con la capolista Scandiano) e battendo una corazzata come Fidenza. Sono quindi una squadra imprevedibile e da rispettare, per evitare quelle sorprese che durante l’annata hanno caratterizzato il campionato e colpito le squadre di vertice. In aggiunta, i forlimpopolesi sono in lotta per le ultime posizioni dei playoff, insieme ad altre quattro squadre, e quindi cercheranno a tutti i costi un’affermazione non solo di prestigio, ma essenziale per la classifica. Da tenere d’occhio soprattutto la guardia Lorenzo Brighi (quasi 15 punti di media a partita), coadiuvato dal playmaker Rossi e dalle ali Semprini e Farabegoli.

Per quanto riguarda i felsinei, tutto partirà come sempre dalla difesa che dovrà fornire grande intensità per favorire il contropiede, vera arma n. 1 dei bolognesi. I rossoblù dovranno poi lavorare sotto le plance, specie quella difensiva, per non dare seconde e terze chance ai padroni di casa.