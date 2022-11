Il Bologna basket 2016 ospita Guelfo basket in un PalaSavena pieno di Supereroi

Superman, Spiderman, Batman, Iron Man e altri supereroi saranno gli ospiti speciali del prossimo match del Bologna Basket 2016.

Alla partita contro il Guelfo Basket di sabato 19 novembre (ore 18.30 – Palasavena – via Caselle, 26 – San Lazzaro) parteciperà infatti l’associazione SEA (Super Eroi Acrobatici). Si tratta di un’organizzazione senza scopo di lucro, composta da volontari che si esibiscono in acrobazie vestiti appunto da supereroi, calandosi dall’alto degli edifici ospedalieri (e in questo caso dall’alto del palazzetto) per la gioia dei piccoli pazienti. Appesi a una doppia fune di sicurezza, i “supereroi” acrobatici hanno portato un sorriso e un momento di felicità ai bimbi ricoverati di ben 22 reparti pediatrici e al Palasavena allieteranno grandi e piccini anche per uno scopo benefico, visto che parte del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà donato all’associazione.

Tornando al basket giocato, Castel Guelfo si presenta all’appuntamento del weekend dopo la netta vittoria sul campo di Anzola. La squadra di coach Agriesti è dunque in un buon momento di forma, dopo una partenza complicata, e i ragazzi di Lunghini dovranno fare molta attenzione nel non sottovalutare un avversario che può rivelarsi veramente ostico da battere. Osservati speciali i play Sinatra e Murati e l’ala piccola Carpani. Anche i rossoblù peraltro appaiono in crescita, soprattutto per quanto riguarda il gioco di squadra e l’approccio più concentrato alla partita.

Ci sono dunque tutti i presupposti per un incontro divertente che, unito all’iniziativa benefica della SEA, dovrebbe spingere i nostri tifosi ad accorrere numerosi al palazzetto sanlazzarese. Chi però non potesse essere presente all'incontro lo potrà comunque seguire in diretta sulla pagina Facebook del Bologna Basket 2016.