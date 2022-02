Serie B: Il Bologna Basket in trasferta a Jesolo per un'altra sfida salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Altra sfida che vale doppio per il Bologna Basket 2016. Ad attendere i rossoblù, al Pala Cornaro di Jesolo, c'è la Secis. Squadre appaiate a 10 punti in classifica in piena zona play-out.

Classifica molto corta nel girone B soprattutto nella zona bassa con ben quattro squadre con 10 punti. Per Bologna, dopo quella con Olginate un'altra partita che può portare i rossoblù a tentare di staccare.

Jesolo arriva da una serie di 4 sconfitte consecutive e vuole provare a ad invertire il trend negativo anche grazie al supporto del proprio pubblico.

Partita delicata per entrambe che hanno bisogno di interrompere un periodo negativo provando a dare una svolta alla loro stagione.

Appuntamento domenica 13 febbraio, palla due alle 18.00.