Il Bologna Basket in trasferta a casa della LG Competition

Per la nona giornata del campionato di C Gold il Bologna Basket 2016 affronterà in trasferta la LG Competition di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia). Il match si giocherà domenica 27 novembre, alle 17.00, presso il Palagiovannelli.

Il campo della LG è conosciuto come uno dei più difficili del torneo. Su quattro partite interne i padroni di casa hanno perso solo una volta con l'Olimpia Castello e di appena 4 lunghezze. Per i ragazzi di Lunghini si prospetta dunque un impegno oneroso, che andrà affrontato con grande concentrazione e senza cali di tensione. I castelnovesi appaiono molto forti soprattutto nel reparto lunghi, dove schierano il lituano Rokas Pocius, l'esperto Nicola Parma Benfenati e l'argentino Gaston Sieiro, tutti in ottimo stato di forma. Si prospetta dunque un lavoro supplementare per i nostri Eugenio Beretta, Luca Fontecchio ed Eddie Oyeh.

Da parte bolognese, il lavoro in palestra è proseguito anche questa settimana con ritmi alti e la squadra, vincente nelle ultime tre giornate, si presenterà sulle montagne reggiane con l'ambizione di proseguire la striscia.