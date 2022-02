Serie B: Il Bologna basket 2016 ospita la Gemini Mestre

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Dopo la vittoria sul campo di Jesolo, il Bologna Basket 2016 torna al Pala Savena dove attende la Gemini Mestre per l'incontro valido per la 20esima giornata di campionato.

Partita complicata per i rossoblù che si troveranno di fronte una squadra attualmente 4a in classifica con 24 punti (con due partite da recuperare), frutto di 12 vittorie e 5 sconfitte in 17 gare disputate.

I rossoblù arrivano dal netto successo contro Jesolo che, ha dato un po di respiro, interrompendo la striscia negativa e vogliono provare a trovare quella continuità mancata durante tutto l'anno. I veneti arrivano dalla sconfitta interna nel derby contro Vicenza e vogliono tornare subito alla vittoria.

Appuntamento al Pala Savena sabato 19 febbraio, palla a due alle alle 20.30.