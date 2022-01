Serie B: Il Bologna basket 2016 chiude il girone di andata in trasferta contro Monfalcone

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

La 15esima giornata di Serie B, mette di fronte al Bologna basket 2016 la trasferta in casa del Pontoni Monfalcone.

Dopo la sconfitta di misura contro Cremona, Bologna può provare a reagire in una partita non facile. I rossoblù hanno la possibiltà di accorciare e lasciare le posizioni basse della graduatoria.

Monfalcone ha 12 punti in classifica, frutto di 6 vittorie e 8 sconfitte. I friulani arrivano dalla sconfitta in trasferta contro Vicenza, e vogliono provare a sfruttare il fattore campo per ottenere la prima vittoria del 2022.

Appuntamento a domenica 16 gennaio, palla a due alle 18.00.