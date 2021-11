Il Bologna basket si arrende a Padova, 78 a 94 il finale

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Altra sconfitta per il Bologna Basket 2016. Al PalaSavena i rossoblù si arrendono alla Virtus Padova 78 a 94.

Partita senza storia con gli ospiti che hanno condotto la gara sin dalla palla a due raggiungendo anche il +23. I padroni di casa hanno provato a reagire nella ripresa riuscendo anche a tornare sul - 5, ma non sono riusciti a completare la rimonta.

Padova porta casa una vittoria importante che le permette di lasciare l'ultimo posto in classifica. Per Bologna un'altra sconfitta netta che deve far riflettere alla ricerca di soluzioni che possano permettere di lasciare il fondo della graduatoria.

Bologna Basket 2016 - Antenore Energia Virtus Padova 78-94 (16-26, 19-23, 19-23, 24-22)

Bologna Basket 2016: Matteo Galassi 24 (6/9, 3/6), Eugenio Beretta 17 (8/15, 0/0), Andrea Graziani 9 (2/7, 0/1), Davide Guglielmi 8 (1/2, 2/4), Luca Fontecchio 6 (2/6, 0/1), Andrea Resca 6 (1/2, 1/2), Anfernee Hidalgo 4 (2/6, 0/4), Filippo Rossi 2 (1/3, 0/0), Tommaso Felici 2 (0/1, 0/0), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/0), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0), Matteo Tripodi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 25 - Rimbalzi: 32 11 + 21 (Eugenio Beretta 9) - Assist: 12 (Anfernee Hidalgo 8)

Antenore Energia Virtus Padova: Isacco Lovisotto 20 (6/10, 2/4), Michele Ferrari 17 (7/10, 0/0), Giacomo Cecchinato 16 (1/2, 4/6), Francesco De nicolao 11 (2/2, 1/1), Carlo Balducci 9 (0/2, 2/4), Pietro Bocconcelli 8 (2/8, 1/4), Nicolo' Pellicano 5 (1/2, 1/1), Federico Schiavon 4 (1/2, 0/1), Marco Lusvarghi 2 (0/0, 0/0), Leonardo Marangon 2 (1/3, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Michele Ferrari 10) - Assist: 23 (Michele Ferrari, Pietro Bocconcelli 6)