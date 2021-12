Serie B: Altra pesante sconfitta per il Bologna basket travolto dalla Pallacanestro Crema

Seconda sconfitta consecutiva per il Bologna basket 2016, che dopo Fiorenzuola, perde nettamente per la seconda domenica di fila in casa della Pallacanestro Crema.

Partita senza storia con i padroni di casa che prendono subito il largo indirizzando il match già nella prima metà. Infatti, all'intervallo Crema è già avanti di 17 punti.

Nella ripresa la squadra di casa amministra e porta a casa un successo importante per la classifica. Per Bologna una brutta sconfitta con cui chiude il 2021.

Pallacanestro Crema - Bologna Basket 2016 74-59 (23-13, 18-11, 17-14, 16-21)

Pallacanestro Crema: Corrado Bianconi 20 (4/8, 4/7), Luca Montanari 18 (4/9, 2/6), Pietro Del sorbo 13 (1/3, 3/4), Stefano Cernivani 9 (2/8, 1/5), Fadilou Seck 7 (3/3, 0/0), Alessandro Esposito 3 (0/0, 1/1), Niccolò Venturoli 2 (1/2, 0/3), Yusupha Konteh 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Ziviani 0 (0/0, 0/1), Edoardo Sacchelli 0 (0/0, 0/0), Jordan Mercado sanchez 0 (0/0, 0/0), Michele Galvano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 38 6 + 32 (Stefano Cernivani 8) - Assist: 20 (Luca Montanari 10)

Bologna Basket 2016: Nicholas Crow 17 (2/9, 4/8), Matteo Galassi 11 (3/6, 1/5), Anfernee Hidalgo 8 (4/5, 0/1), Eugenio Beretta 7 (3/10, 0/0), Andrea Resca 7 (2/3, 1/1), Filippo Rossi 4 (2/3, 0/1), Lorenzo Guerri 2 (1/1, 0/1), Tommaso Felici 2 (1/3, 0/0), Andrea Graziani 1 (0/6, 0/2), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/0), Matteo Tripodi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 18 - Rimbalzi: 36 13 + 23 (Eugenio Beretta 10) - Assist: 13 (Matteo Galassi 5)