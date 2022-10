Pronto riscatto per il Bologna basket 2016, battuta la Polisportiva Arena

Vittoria meritata del Bologna Basket 2016 dopo la sconfitta in prima giornata a Scandiano. Sul parquet amico del Palasavena i rossoblu prevalgono con autorità sulla Polisportiva Arena di Montecchio con un secondo tempo di grande intensità difensiva e di ottimo attacco, dopo una prima parte di gara che li aveva visti distratti e poco concentrati. Il break decisivo parte dal 4' del terzo periodo, quando il BB2016 comincia a ritrovare il tiro pesante (alla fine 11/26 da 3) e a frequentare con assiduità la lunetta (23/32 in totale i liberi, merito dei 26 falli subiti contro i 18 inflitti agli avversari).

La chiave di volta della gara sta anche nell'utilizzo della zona 2-3 da parte di coach Lunghini che mette in crisi l'attacco dei montecchiesi, lasciati a soli 29 punti negli ultimi 20 minuti. Si comincia dunque a vedere il notevole potenziale dei bolognesi, che hanno sicuramente ulteriori margini di crescita, ma si stanno già comportando come una squadra concreta e vivace. Brilla la prova di un recuperato Thomas Tinsley (4/6 dal campo e 3/4 da 3, con 5 assist e 4 rimbalzi), ma non si può non sottolineare le prestazioni di un solidissimo Borko Kuvekalovic (20 punti, con 7/14 dal campo e 4/9 da 3, 4 rimbalzi e 2 assist); di un ritrovato Andrea Graziani (18 punti, con 5/11 dal campo e 8/11 ai liberi, conditi con 9 rimbalzi e 2 assist) e del sempre attivo Iheb Ben Salem (14 punti, con 5/8 al tiro e 4 rimbalzi). Successo importante, comunque, che dà fiducia alla squadra in previsione del match con Molinella. In settimana ci sarà da lavorare per lo staff tecnico bolognese per far crescere il gruppo ed aumentare la continuità del collettivo, ma i segnali sono molto positivi.

Partenza a freddo di entrambe le squadre che nei primi 5 minuti litigano col canestro e tengono il punteggio sotto la doppia cifra. Poi Montecchio accelera e a fine quarto si trova inaspettatamente sopra di 9. Seconda frazione e il BB2016 dà la prima sgasata: 14-0 in apertura, con Kuvekalovic in grande spolvero, e partita ribaltata. I padroni di casa vanno anche sul +11, ma gli ospiti riescono ad accorciare prima dell'intervallo fino al -6. Al ritorno in campo la Polisportiva Arena parte all'assalto e con un parziale di 8-0 ritrova la parità. Ma è un fuoco di paglia. La precisione di Tinsley e la grinta di Ben Salem, accompagnata anche da due chiari falli antisportivi, favoriscono la fuga definitiva per il +15 di fine periodo. A inizio ultima frazione un altro parziale di 16-5 chiude definitivamente il discorso e lascia spazio alle panchine.

BB2016-Polisportiva Arena: 16-25; 46-40; 69-54.

Bologna Basket 2016: Ghini 2, Tinsley 13, Conti 14, Ballini ne, Oyeh, Fontecchio (cap.) 4, Kuvekalovic 20, Tripodi ne, Beretta 5, Graziani 18, Ben Salem 13, Guerri 5. All.: Lunghini.

Polisportiva Arena Montecchio: Valenti, Vecchi 6, Sinisi 6, Schianchi, Bartoli, Pedrazzi 11, Paterlini (cap.) 2, Riccò 7, Ramenghi 5, Germani 21, Ilari 5, Negri 6. All.: Cavalieri.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 15 ottobre alle 21.00 a Molinella, primo derby di una lunga stagione di sfide tra cugini.