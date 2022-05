Serie B: Il Bologna basket ospita Monfalcone per regalarsi una possibilità di salvezza

Ultima di stagione regolare per il Bologna basket 2016, che al PalaSavena, ospita la Pontoni Monfalcone con un solo risultato a disposizione.

I rossoblù, infatti sono obbligati a vincere e sperare in una sconfitta della LuxArm Lumezzane per evitare i play-out. Non sarà semplice portare a casa i due punti per Bologna contro un'avversario carico di entusiasmo dopo la conquista aritmetica dei play-off. Monfalcone infatti è già sicuro dei play-off ma può, con una vittoria, migliorare ancora il suo posizionamento sulla griglia.

Partita importantissima dunque per Bologna che dovrà chiedere aiuto anche ai propri tifosi per portare a casa una vittoria che vorrebbe dire poter sperare.

Appuntamento domenica 8 maggio, palla a due alle 18.00.