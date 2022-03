Serie B 24esima giornata: Il Bologna basket 2016 in trasferta a San Vendemiano

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Il Bologna basket 2016 alla ricerca della vittoria perduta nella difficilissima trasferta di San Vendemiano. La Rucker è attualmente quarta in classifica con 30 punti a solo due lunghezze dalla Gemini Mestre, ma arriva da due sconfitte consecutive. Ci sarà dunque tanta voglia di rivalsa per i veneti.

Anche Bologna però, non può più permettersi passi falsi perchè la Lissone Interni Bernareggio, ultima in classifica, è li minacciosa a soli 4 punti. I rossoblù, dopo tre sconfitte consecutive, devono tornare alla vittoria se non vogliono rischiare davvero di vedere avvicinarsi l'incubo retrocessione.

Sarà una sfida complicata contro una delle migliori squadre del girone e servirà tutto l'aiuto del Pala Savena per portare a casa due punti fondamentali.

Appuntamento sabato 26 marzo, palla a due alle 20.30.