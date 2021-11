Basket Serie B: Bologna basket ci prova ma vince San Vendemiano

Sconfitta interna per il Bologna basket 2016 che al Pala Savena si arrende alla Rucker Belcorvo San Vendemiano.

I rossoblù ci hanno provato ma si sono scontrati contro un attacco ospite in grande serata. Infatti San Vendemiano ha segnato ben 89 punti tenendo i padroni di casa a 67.

Partita sempre in controllo per gli ospiti che dopo aver trovato il vantaggio non l'hanno più lasciato. Per Bologna una sconfitta che arriva dopo la grande vittoria di Vicenza che frena il tentativo di risalire la classifica.

Bologna Basket 2016 - Rucker Belcorvo San Vendemiano 67-89 (17-20, 16-24, 15-22, 19-23)

Bologna Basket 2016: Andrea Graziani 12 (4/10, 0/1), Matteo Galassi 12 (0/6, 4/6), Anfernee Hidalgo 11 (4/9, 1/3), Eugenio Beretta 10 (5/11, 0/1), Davide Guglielmi 10 (2/2, 1/5), Luca Fontecchio 8 (3/8, 0/4), Filippo Rossi 2 (1/2, 0/1), Tommaso Felici 2 (1/1, 0/0), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Guerri 0 (0/0, 0/0), Alessandro Flocco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Eugenio Beretta 8) - Assist: 10 (Anfernee Hidalgo 5)

Rucker Belcorvo San Vendemiano: Patrizio Verri 17 (1/1, 4/6), Tommaso Gatto 16 (4/7, 2/5), Jacopo Vedovato 11 (4/6, 0/0), Giacomo Baldini 8 (2/5, 1/2), Noah Giacchè 8 (1/3, 2/3), Matteo Nicoli 7 (1/2, 1/5), Andrea Zocca 7 (2/4, 1/2), Marco Borsetto 6 (3/5, 0/0), Giacomo Sanguinetti 5 (1/2, 1/5), Alessandro Azzaro 4 (2/4, 0/4), Leonardo Ballaben 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 44 12 + 32 (Jacopo Vedovato 8) - Assist: 14 (Tommaso Gatto, Noah Giacchè 3)