Prima giornata di ritorno: Il Bologna basket ospita Scandiano e lancia il torneo "Campioni di domani"

Dopo la prova negativa di Fidenza, il Bologna Basket 2016 cerca un pronto riscatto contro il Basket 2000 R.E. di Scandiano, sabato 21 gennaio alle 18.30 al Palasavena di San Lazzaro.

Sotto la guida di Davide Diacci, la squadra reggiana ha sconfitto i rossoblu nella partita di andata di 7 lunghezze e quindi il BB2016 ha l'obbligo di portare a casa una vittoria se vuole garantirsi due punti di vantaggio nei confronti dei rivali, attualmente primi a pari merito con i bolognesi e la Fulgor (e un match da recuperare). Reggio si affiderà ai suoi uomini di punta, dall’italo-argentino Merlo al centro lituano Sakalas ad Aguzzoli, Longoni, Dias e Magni. I ragazzi di Lunghini cercheranno invece quella compattezza e determinazione che li hanno portati in testa alla classifica, cercando di mettere in campo una difesa tenace e un gioco collettivo alla ricerca del risultato pieno.

Ma il 21 gennaio sarà anche l'occasione per un un evento particolarmente significativo nel pomeriggio precedente la partita. La società felsinea ha infatti organizzato il 1° Torneo “Campioni di domani”, una competizione di minibasket rivolta ai ragazzini 2014-2015 dei settori giovanili di Bologna. Al torneo parteciperanno la PGS Welcome e la ASD Libertas San Felice di Bologna, la BSL di San Lazzaro e la PGS Corticella. Un momento ludico per giocare tutti insieme e vivere un’esperienza di pallacanestro a 360 gradi. Il BB2016 vuole così dimostrare ancora una volta la sua volontà di farsi promotore presso le nuove generazioni dei valori alla base di questo splendido sport.

La gara, che si terrà al Palasavena, partirà con una prima fase alle 15.45, per poi concludersi con la finale nell'intervallo della partita tra Bologna Basket e Reggio. Al termine della prima parte del torneo ci saranno giochi formativi sul tifo degli amici di 'Scuola di Tifo', un'associazione di promozione sociale che ha l'obiettivo di favorire una cultura sportiva positiva tra i più giovani, fornendo una valida alternativa allo “stereotipo” del tifo contraddistinto da violenza ed offese gratuite.

La partita tra BB2016 e Scandiano verrà come sempre trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dei rossoblu.