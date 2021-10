Basket serie B, Bologna parte male k.o. all'esordio

Parte male la stagione del Bologna Basket 2016. I ragazzi di Fucka si arrendono alla Gesteco Cividale per 85 a 57. Troppo il divario tra le due squadre con i friulani che partono con ambizioni di promozione.

La gara non è mai stata in discussione con i padroni di casa che hanno preso il comando delle operazione sin dalla palla a due e hanno gestito per tutto il match. C'è stato poco da fare per i rossoblù che ora devono solo trarre insegnamento da questa prima sconfitta stagionale. Il campionato è lungo e ci sarà modo di rifarsi.

Gesteco Cividale - Bologna Basket 2016 85-57 (18-11, 24-10, 23-18, 20-18)

Gesteco Cividale: Leonardo Battistini 25 (8/9, 1/1), Adrian Chiera 19 (2/3, 4/7), Simone Rocchi 17 (0/1, 5/8), Gabriele Miani 8 (3/5, 0/0), Alessandro Paesano 8 (4/6, 0/1), Enrico Micalich 4 (1/2, 0/3), Eugenio Rota 2 (0/3, 0/1), Giacomo Furin 2 (0/1, 0/0), Brenno Barel 0 (0/0, 0/0), Mattia Gattolini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Cassese 0 (0/0, 0/0)

Bologna Basket 2016: Anfernee Hidalgo 16 (5/11, 2/3), Matteo Galassi 12 (3/8, 2/7), Andrea Resca 7 (2/6, 1/2), Tommaso Felici 6 (3/7, 0/0), Filippo Rossi 5 (2/3, 0/2), Ludwig Tilliander 4 (2/5, 0/4), Edward Oyeh 4 (2/4, 0/0), Andrea Graziani 3 (1/1, 0/3), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/0), Matteo Tripodi 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0)