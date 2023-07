E’ ufficiale: Borislav Mladenov non sarà un giocatore della Virtus Imola nella stagione 2023/2024.

Uno dei cestisti più fantasiosi e spettacolari mai visti sulle tabelle del PalaRuggi, lascia i gialloneri dopo una stagione splendida in cui la sua stella è esplosa in un campionato arduo e complicato, tornando a giocare da protagonista a questi livelli, rilanciando la propria carriera.

Le sue statistiche sono, per lo più, pazzesche, con tanti primati registrati che resteranno negli annali: 1° nella media rimbalzi, con 9,5 a partita; 1° nella media rimbalzi difensivi, con 8 a partita; 1° nella media stoppate, con 1,1 a partita; 1° nel totale rimbalzi con 193 in stagione; 1° nel totale stoppate, con 26 a partita; 3° nella media valutazione con 17,8 a partita; 3° nel totale rimbalzi, con 229 complessivi.

Il tutto completato dal 44% nel tiro da 2 punti, il 32% da 3 punti, il 64% ai liberi e 2 assist a partita. A livello di realizzazione sono 15,58 i punti segnati di media a partita in 32 minuti in campo.

Due i nei principali della sua stagione: solo 24 partite disputate a causa di una manciata di infortuni che lo hanno condizionato e tenuto lontano dal parquet, come per il derby di andata contro l’Andrea Costa e quello di ritorno ad Ozzano; l’altro il periodo “buio” in cui registrò 0/20 dall’arco in due partite a Matelica (0/10 nella sconfitta 78-65) e in casa contro Rieti (0/10 nel ko all’overtime 75-80).

Negli occhi dei tifosi resteranno le esultanze da delirio, le schiacciate spettacolari, le triple “ignoranti” e un carattere duro da digerire per gli avversari.

Nel salutarlo, la Società intende ringraziare Bobby per l’importante apporto tecnico e umano offerto nella passata stagione e gli augura le migliori soddisfazioni a livello sia professionale che personale.