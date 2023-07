Virtus Imola: Parte la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24

Il girone sarà composto da 18 squadre (Andrea Costa Imola – New Flying Balls Ozzano – Raggisolaris Faenza – Basket Ravenna – Pall. Vicenza 2012 – Rucker San Vendemiano – Virtus Padova – Basket Mestre 1958 – Virtus Lumezzane – Janus Fabriano – Academy Jesi – Basket Chieti 1974 – Pall. Roseto – Pall. Ruvo di Puglia – Cestistica San Severo – CJ Basket Taranto – Lions Bisceglie) quindi saranno 17 partite interne al PalaRuggi.

Saranno sempre 3 le distinzioni di prezzo in base all’età:

INTERO | Over 16 anni (nati dal 2006 compreso in poi)

RIDOTTO | Dai 12 ai 16 anni (nati tra il 2011 ed il 2007 compresi)

GRATUITO | Under 12 anni (nati dal 2012 compreso in poi)

Sarà possibile sottoscrivere un ABBONAMENTO oppure la nuova Tessera VirTUs che consentirà di avere tante agevolazioni, oltre che sostenere maggiormente la Tua Squadra del Cuore: il grandissimo Cuore GialloNero!

ABBONAMENTO

Abbonamento INTERO | € 190

Abbonamento RIDOTTO | € 110

La sottoscrizione dell’ABBONAMENTO dà diritto all’ingresso a tutte le 17 partite di Stagione Regolare ( Derby contro Andrea Costa – in casa – compreso )

Tessera VirTUs

Tessera VirTUs | € 300

La sottoscrizione della Tessera VirTUs dà diritto ad un pacchetto completo ed esclusivo composto da:

Biglietto Derby contro Andrea Costa – in casa – di SuperCoppa

Ingresso a tutte le 17 partite di Stagione Regolare ( Derby contro Andrea Costa – in casa – compreso )

Partecipazione Area Hospitality nel Derby contro Andrea Costa in casa

Biglietto Derby contro Andrea Costa – in trasferta –

Zainetto nero griffato Virtus

I prezzi dei BIGLIETTI SINGOLE PARTITE rimarranno invariati rispetto alla scorsa stagione:

Ingresso singolo INTERO | € 15,00 | Over 16 anni (nati dal 2006 compreso in poi).

Ingresso singolo RIDOTTO | € 8,00 | Dai 12 ai 16 anni (nati tra il 2011 ed il 2007 compresi).

Ingresso singolo GRATUITO | Under 12 anni (nati dal 2012 compreso in poi).

Ti aspettiamo in Sede Virtus (Via Carducci 57c) già dalla prossima settimana in questi giorni ed orari: