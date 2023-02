Scivolone Fortitudo: vince Chieti

Squadra in casa

Squadra in casa Chieti Basket

Si interrompe il buon periodo della Fortitudo Bologna che reduce da due vittorie consecutive finisce al tappeto conto Chieti, ultima in classifica nel girone rosso di A2. I padroni di casa iniziano meglio registrando subito un +8 dopo il primo quarto. Bologna è nervosa, accumula qualche tecnico di troppo ma riesce a fronteggiare Chieti: il primo tempo si chiude ancora con il -8 degli uomini di Dalmonte.

Nel secondo tempo la partita si fa più brutta e le percentuali al tiro calano vistosamente. Nell’ultimo periodo la Effe trova un parziale di nove punti che fa ondeggiare la Caffè Mokambo. La tripla di Thornton permette il sorpasso alla Fortitudo, poi pari di Roderick, Cucci per la Flats Service e ancora Jackson e Ancellotti per i padroni di casa. La Effe avrebbe il canestro della vittoria nelle mani di Italiano che sfortunatamente per i suoi trova solo il ferro. Finisce 58-57.

Chieti-Fortitudo, il tabellino

CAFFE’ MOKAMBO CHIETI - FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA 58 - 57

CHIETI: Bartoli 2, Roderick 10, Jackson 13, Serpilli 12, Thioune; Mastellari 8, Reale, Ancellotti 13, Spizzichini; Febbo ne, Pichierri ne, Gjorgjevikj ne. All. Rajola.

BOLOGNA: Fantinelli 11, Thornton 9, Aradori 15, Davis, Barbante 2; Panni 4, Cucci 7, Italiano 9; Biordi ne, Niang ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Boscolo Nale, Pecorella, Bartolini.

Parziali: 25-17, 38-30, 47-41.