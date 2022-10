Fortitudo sconfitta a Cividale

Squadra in casa

Squadra in casa Cividale

È nel terzo quarto che la Fortitudo Bologna accumula il maggior distacco dai padroni di casa della Gesteco Cividale. E, nonostante la grande rimonta dell’ultimo periodo – che vede la Kigili portarsi fino sul -3 dopo il -16 con cui si era chiuso la terza frazione di gioco – la Effe perde l’anticipo della 5^ giornata del Girone Rosso di Serie A2. Per i friulani ancora una volta è decisivo Pepper, con 18 punti e 8 rimbalzi. Per l’Aquila non bastano invece i 21 di Thornton e la doppia doppia di Davis (14 e 13).

Cividale-Fortitudo, il tabellino

UEB Gesteco Civdale – Fortitudo Kigili Bologna 76-71

Cividale: Dell’Agnello 11, Miani 14, Mouaha 9, Pepper 18, Rota 5, Balde, Barel, Battistini 5, Cassese 2, Chiera 12, Michalich, Nikolic.

All: Pilastrini.

Fortitudo: Aradori 6, Biordi 2, Davis 14, Fantinelli, Thornton 21, Barbante 12, Cucci, Italiano 14, Paci, Panni 2.

All: Dalmonte.

Parziali: 18-17, 40-34, 64-48