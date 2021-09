Coppa Ford Stracciari, la Virtus Segafredo Bologna supera la Broni 93: Cronaca e tabellino

Le ragazze di coach Lino Lardo superano per 71 a 69 le rivali della Pallacanestro femminile Broni 93. Sugli scudi Ivana Dojkic, per lei 17 punti a referto

Terza amichevole di preseason per la Virtus Segafredo Bologna guidata da Lino Lardo. Le V nere al femminile superano, dopo un match combattuto fino al suono della sirena, la Pallacanestro Broni 93 nell'ambito della Coppa Ford Stracciari. Il match, un anticipo della Serie A 2021-2022, come testimonia il risultato finale, è stato davvero molto equilibrato. Finisce 69-71 per le bolognesi che centrano così la terza vittoria su tre gare.

La Segafredo si presenta al confronto del Palasport di Castenaso senza Hines-Allen e Turner oltre che di Zandalasini e Cinili ma può contare sui 17 punti di Ivana Dojkic e sui 9 di Pasa e Ciavarella. Molto bene anche Broni che, dopo il ko all’esordio contro Faenza, tiene testa alle bolognesi nonostante le assenze di Albano, Bestagno e Gaia Castelli.

Le ragazze di coach Castelli hanno messo in atto una prova di grande orgoglio recuperando un parziale di meno 17 e contendendo nel finale la vittoria alle V nere. La Virtus Bologna prosegue la preparazione in attesa della Supercoppa, in programma il 27 settembre e dell'esordio in campionato, previsto per il 1 ottobre, con l'amichevole di lusso di mercoledì 15 settembre. In programma la sfida con la Famila Wuber Schio.

A margine del match il tecnico della Broni ha analizzato l'andamento della sfida. “Abbiamo giocato una partita senza dubbio migliore di quella contro Faenza – ha spiegato Castelli – anche se l’approccio è stato un po’ soft". E ancora: "Fatichiamo ad entrare in partita e nei primi due quarti abbiamo sofferto, ma poi abbiamo fatto molto bene nel secondo tempo, punendo le loro rotazioni con le triple di Krivacevic e Mazza".

Pallacanestro Femminile Broni 93 - Virtus Segafredo Bologna 69-71 Parziali: 10-21; 15-19; 26-13; 18-18

Pallacanestro Femminile Broni 93: Virginia Galbiati 9, Bona 2, Dedic 14, Perisa 14, Krivacevic 21, Corda, Giuseppone, Mazza 9, Quintiero, Repetto. Allenatore: Andrea Castelli

Virtus Segafredo Bologna: Pasa 11, Tassinari 8, Ciavarella 9, Tava 8, Barberis 7, Laterza 5, Dojki? 17, Battisodo 6. Allenatore: Lino Lardo