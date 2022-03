Coppa Italia Serie A1, la Virtus Bologna lotta fino alla fine ma il trofeo lo vince il Famila Schio

La Virtus Segafredo Bologna combatte con grinta e coraggio contro la quotatissima Wuber Famila, capolista imbattuta della Serie A1 di basket femminile, ma alla fine il trofeo prende la strada di Schio. E' stata davvero una bella finale, intensa e combattuta fino ai minuti finali, una finale dove ai colpi della Laksa ha risposto da par suo uno sontuosa Dojkic. Ma nella fase decisiva del match la maggiore esperienze delle orange ha avuto il sopravvento.

Per il Famila Schio è la tredicesima vittoria in Coppa Italia ma la Virtus non solo non sfigura, ma mette in bacheca il trofeoi della miglior rimbalzista della Final Eight per Brianna Turner oltre alla consapevolezza di aver compiuto un altro passo decisivo nel percorso di crescita del club.

La partita - Parte forte Schio che al termine del primo quarto è avanti di +6, 30-24 il parziale. Nella seconda frazione la orange allunga il divario piazzando un altro parziale in attivo, 23-17 il dato della frazione che manda le squadre al riposo lungo sul 53-41 per Schio.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le virtussine giocano la miglior frazione del match recuperando 7 dei 12 punti di scarto. Al minuto 30 il tabellone del PalaLupe di San Martino di Lupari recita Famila 73, Virtus 68.

Il quarto finale è combattuto all'arma bianca con la Virtus che al minuto 6.40 agguanta le scledensi sul 77-77. Ma nei minuti finali Laksa, Sottana e Gruda creano un nuovo solco che di fatto decide il match. Finisce 88-81 ma la bolognesi non hanno davvero nulla da rimproverarsi.

Il tabellino ufficiale di Wuber Famila Schio-Virtus Segafredo Bologna 88-81. Parziali: 30-24, 23-17; 20-27; 15-13

Wuber Famila Schio: De Shields D. 10 Gruda S. 14 Dotto F. (C) 0 Keys J. 7 Laksa K. 26 Del Pero B. 0 Sottana G. 17 Verona C. 4 Crippa M. 0 Andre' O. 10

Virtus Segafredo Bologna: Tassinari E. (C) 4 Dojkic I. 25 Turner B. 15 Zandalasini C. 18 Cinili S. 16 Sagerer Helga S. 3 Tava A. 0 Barberis M. 0 Laterza M. 0 Battisodo V. 0