Coppa Italia Serie A1 femminile, la Virtus Bologna parte con il piede giusto

Le prime quattro della classe in semifinale nella Techfind Coppa Italia di A1. La Virtus Segafredo Bologna si aggiunge al gran ballo delle prime quattro delle classe non lasciando scampo ad una Magnolia Campobasso particolarmente intensa nei primi due quarti, ma poi costetta ad inchinarsi in un terzo quarto in cui la maggiore profondità del proprio organico e ad una Laksa che si confera regina di Coppa.

La partita - Palla a due vinta dalle bianconere che non trovano il canestro per centimetri nei primi due tentativi per poi sbloccarsi con Rupert che dalla lunetta segna 1/2. Una volta rotto il ghiaccio due difese ferree di Pasa consentono a Laksa e Zandalasini di trovare lo spazio necessario a trovare i punti che valgono il sorpasso sul punteggio di 8-9. Per le molisane il reparto lunghe rappresenta la principale arma offensiva con i 6 punti di Milapie in questo primo quarto: gara equilibrata che non trova una padrona ma un break di 0-7 da parte bianconera costringe Campobasso al time out sul 15-20 c0n 2.35′ sul cronometro

Le rossoblù rientrano ma i liberi di Rupert, entrambi a bersaglio, consegnano un nuovo vantaggio alla Virtus ampliato dal canestro di Parker e dal buzzer beater di Dojkic che fissa il primo parziale sul 20-26. Secondo parziale che si apre co la tripla di Scherf, ma con Orsili che trova un canestro tanto funambolico quanto fondamentale che vale il +5. Campobasso ci crede e prova a restare in scia, riportandosi a -4 ma Dojkic trova il fondo della retina con una tripla pesante che vale il +7, subito assorbito da Milapie che emula da tre a cui fa subito eco Parks per il -1. Sorpasso e controsorpasso della Virtus ai danni di Campobasso per poi capitalizzare il contropiede di Rupert che vale il 37-40 a 2.55′ dal termine. La Segafredo amplia negli ultimi minuti e chiude la prima metà in vantaggio 41-47.



Dopo l’intervallo lungo è la Virtus a restare in vantaggio con Rupert e Laksa che portano ad 11 le lunghezze di vantaggio dopo 3′ minuti di gioco. Magnolia però non rimane a guardare e torna a segnare, con Parks e Milapie, ma viene subito anestetizzata da Laksa e Rupert che siglano una tripla a testa. Con ben tre triple consecutive Laksa sigla il parziale di 6-0 che costringe La Molisana a chiamare time out sul 50-66: la Virtus tiene alti i ritmi e spinge con maggior continuità trovando canestri in velocità. La difesa che le bianconere riescono a mettere in campo è di alto livello, concedendo appena 16 punti a fronte dei 27 seganti: anche il terzo parziale termina con la Segafredo in vantaggio sul punteggio di 57-74.

Ultimo parziale di gestione per la Virtus che incappa però su due triple molto rapide di Campobasso che accorcia con il punteggio di 63-77. Trascinata da Rupert la Segafredo prende definitivamente il controllo della partita con Dojkic che su palla rubata scolpisce il +20 a 5′ minuti dalla fine, nonostante una Campobasso mai doma e sempre pericolosa. Ultimi minuti di garbage time, utili solo a ritoccare le statistiche: la partita termina con una netta vittoria della Virtus Segafredo che si impone per 71 – 96.

La Molisana Magnolia Campobasso - Virtus Segafredo Bologna 71 - 96 (20-26, 41-47, 57-74, 71-96)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Del Sole NE, Bocchetti NE, Togliani 5 (1/1, 1/3), Kacerik* 4 (0/3 da 3), Trimboli* 11 (3/5, 1/2), Giacchetti NE, Quinonez Mina 3 (1/4, 0/1), Milapie* 6 (3/5 da 2), Battisodo, Parks* 26 (6/10, 4/10), Abdi* 11 (4/7, 0/1), Scherf 5 (0/6, 1/4) Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 18/38 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 32 12+20 (Trimboli 7) - Assist: 12 (Kacerik 3) - Palle Recuperate: 4 (Togliani 1) - Palle Perse: 15 (Abdi 4)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 5 (1/3, 1/1), Pasa* 6 (2/3, 0/1), Rupert* 19 (6/10, 1/4), Barberis 5 (1/1, 1/1), Dojkic 8 (2/4, 1/2), Andre'* 8 (3/5 da 2), Zandalasini* 13 (6/7, 0/3), Orsili 7 (2/2, 1/2), Parker 6 (3/10, 0/2), Laksa* 19 (2/2, 5/5), Cinili Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 28/48 - Tiri da 3: 10/21 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 38 13+25 (Rupert 9) - Assist: 15 (Pasa 3) - Palle Recuperate: 9 (Rupert 3) - Palle Perse: 9 (Parker 3)

Arbitri: Almerigogna M., Marzulli M., Frosolini I.