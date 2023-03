Coppa Italia Serie A1, l'avventura della Virtus si ferma in semifinale

Per la Virtus Segafredo Bologna è tempo di tornare in campo per le semifinali contro Umana Reyer Venezia.

Buono l’avvio delle bianconere che dopo l’iniziale canestro di Villa colpiscono con Rupert e Zandalasini dalla lunga distanza portandosi rapidamente sul 8-2, con una difesa altrettanto solida e attenta. Continua a muoversi bene l’attacco bianconero con Pasa e Andrè che si trovano con continuità sui pick’n’roll, arma a cui si affida spesso la Segafredo. Venezia prova a rientrare ma la produzione offensiva non è sufficiente per rientrare prepotentemente: la Virtus fatica in qualche passaggio offensivo e le lagunari riescono a rientrare sino al -5 sul 17-12 con 1′ minuto sul cronometro prima del termine del quarto. I 4 punti consecutivi di Parker allontanano nuovamente Venezia di 9 lunghezze: le bianconere chiudono il primo parziale in vantaggio 21-12.

Secondo parziale che riprende vede il gioco riprendere ad alta intensità, con Venezia che si riporta a -4 con la tripla di Madera e il successivo 2/2 di Villa dalla lunetta. Nonostante i canestri di Zandalsini, le lagunari rientrano a contatto sul 24-22, per poi operare il sorpasso con la tripla di Madera. Zandalasini, la più accesa in campo, è autrice di 7 dei 9 punti di squadra delle felsinee in questo parziale, risultando la più pericolosa in campo, su cui Venezia rivolge le sue attenzioni difensive. L Virtus ricrea un piccolo parziale di vantaggio sul punteggio di 34-28 con poco meno di 3′ minuti da giocare prima dell’intervallo lungo: ancora una volta Zandalsini scava il solco che permette alla Virtus di andare a riposo sul punteggio di 38-33.

Avvio deciso per la Segafredo nel secondo tempo che porta subito a scavare un solco di 10 lunghezze che Venezia è però brava a colmare presto ritornando a -6. Ancora una volta le lagunari hanno il merito di rientrare a contatto ma i 5 punti consecutivi di Rupert forniscono il necessario vantaggio per mantenere la leadership in un match estremamente combattuto e dall’esito ancora incerto con soli 5 punti a separare le due squadre sul punteggio di 50-45.

Le oro granata realizzano il sorpasso con un 1-2 da oltre l’arco di Madera e i canestri di Villa consentono un leggero allungo sul 54-58: Rupert dalla lunetta sigla un 2/2 e porta le bianconere sul punteggio di 56-61 con cui si chiude il terzo parziale. Ultimo parziale che vede Venezia ancora una volta in vantaggio grazie all’ennesima tripla e ad una difesa che concede poco alle bianconere. Parziale aperto di 7-0 da parte delle lagunari con la tripla di Zandalasini a spezzare il soliloquio orogranata. La Virtus si appella come al solito a Zandalsini per tentare la rimonta ma la partita la porta a casa la Reyer Venezia con il punteggio di 63-78.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia Parziali: 21-12; 38-35; 56-61; 63-78

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa, Rupert, Barberis, Dojkic, André, Zandalasini, Orsili, Parker, Laksa, Cinili All.Ticchi

Umana Reyer: Villa, Delaere, Pan, Meldere ne, Cubaj, Madera, Yasuma, Fassina Santucci, Shepard, Kuier, Nicolodi All.Mazzon