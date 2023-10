Davide Fiumi nuovo Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Virtus Neupharma Imola

La Virtus Imola è lieta e orgogliosa di comunicare alla Città, alla Tifoseria giallonera e alla Stampa l’ingresso in Società dell’imprenditore farmaceutico imolese Davide Fiumi con il contestuale rinnovamento dell’assetto dei veritici del club. Fiumi, nato a Imola nel 1965, ha saputo negli anni contribuire a connotare il tessuto industriale imolese nel settore della farmaceutica con la sua azienda. A partire dalla stagione 2023/24 Neupharma sarà “title sponsor” della Virtus e Fiumi ha acquisito la maggioranza relativa delle quote societarie. Innamorato della sua città Fiumi, negli ultimi anni, si è dedicato alle eccellenze del territorio impegnandosi in prima persona in ruoli strategici come la Vice Presidenza – al fianco del Presidente ed ex Ministro della Repubblica Corrado Passera – nel Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Accademia Internazionale di Imola. L’ingresso in Società di Davide Fiumi, al fianco del Presidente Stefano Loreti, nasce dalla sua crescente passione per questo sport, conquistato dalle qualità umane e professionali delle persone che guidano questa società.

Davide Fiumi entra nella Società giallonera assieme all’Architetto Alessandro Fiumi e all’imprenditore Fabio Turchi, assieme a Stefano Loreti, Renzo Balbo e Riccardo Castellari che rimarrà Dirigente come lo è sempre stato dal 2019 ad oggi. Questa sarà la composizione della nuova assemblea dei soci della quale Davide Fiumi sarà il nuovo Presidente. La Responsabilità Amministrativa rimarrà in capo a Stefano Loreti.

Marco Panieri (Sindaco di Imola): “Mi congratulo con il nuovo socio entrante, che testimonia sensibilità verso i temi dello sport e dell’educazione oltre che quelli della cultura e del radicamento con il territorio. Oggi con Davide Fiumi condivido l’esperienza nel CDA dell’Accademia e ne riconosco qualità professionali ed umane che sicuramente daranno un contributo positivo alla società, con la quale mi complimento per il lavoro svolto in questi anni. L’augurio infine al nuovo assetto societario, agli operatori e ai giocatori di nuovi e importanti successi sportivi, per la Virtus e per la nostra Città”.

Davide Fiumi (Presidente Assemblea dei Soci Virtus Imola): "Ho accettato la richiesta di Stefano Loreti di entrare in società per aiutare la dirigenza ad affrontare il passaggio al professionismo che comporta cambiamenti societari ed una gestione di livello superiore rispetto alla categoria dilettanti. La motivazione e l’entusiasmo alle nuove sfide non mi sono mai mancate. La mia visione è quella in primis di una società con un bilancio sano che possa affiancarsi ai risultati sul campo ed alle giuste ambizioni della più storica società di Basket della città di Imola. Il tutto senza dimenticare l’attività sociale nel settore giovanile che dobbiamo tutelare ed implementare con progetti chiari per il futuro. Infine,ma non meno importante dei punti precedenti, la squadra neofita degli speciabili a cui tengo particolarmente per il ricordo al mio precedente impegno con la Casa di Accoglienza Anna Guglielmi di Montecatone. Cercheremo nuove partnership di cui abbiamo bisogno per permetterci la realizzazione dei progetti e della vision. Ringrazio il Sindaco e le Istituzioni cittadine per la disponibilità dimostrata e la vicinanza alla Società. Imola, come Bologna, è una città molto affezionata al basket e la passione che trasmette il catino di un Pala Ruggì esaurito è un’esperienza indimenticabile. Per questo cercheremo di coinvolgere tutti gli imolesi trascinandoli in scia al nostro entusiasmo sportivo per potere tutti insieme gioire di una nuova eccellenza imolese che si sommerà alle altre già presenti e che caratterizzano la nostra meravigliosa città. Vorrei rivolgere infine un pensiero al Presidente Loreti ed al suo socio Renzo Balbo. Se oggi ci troviamo qui in conferenza stampa per scrivere una nuova pagina della Virtus Basket Imola è grazie a questi due signori che hanno saputo prendersi delle enormi responsabilità per puro amore verso questa società. Amore condiviso con due amici che li hanno sempre sostenuti come Riccardo Castellari e Fabio Turchi.

Non posso poi non citare tre competenze tecniche che mi hanno convinto a fare questo passo. Parlo del direttore Generale Gabriele Torreggiani, del Direttore Sportivo Carlo Marchi e del nostro storico Coach Regazzi che incarna insieme a Carlo il senso di appartenenza a questi colori."

Stefano Loreti (Presidente Virtus Imola): “Lo scorso anno abbiamo ottenuto un risultato eccezionale. La promozione è stata una fortissima iniezione di adrenalina, ma ci ha messo di fronte alle nostre responsabilità. E’ innegabile che un campionato nazionale abbia bisogno di mettere in totale sinergia l’aspetto sportivo e quello manageriale, quest’ultimo, inutile negarlo, non era nel nostro dna. E’ stato dopo il coinvolgimento come sponsor di Neupharma, che è iniziato un fitto dialogo in cui Davide ha messo tutta la sua esperienza per mettere a punto la sua idea di team e le strategie per raggiungere l’obiettivo che era nel nostro mirino, ovvero la permanenza in B. Davide ha saputo, sin dal suo ingresso in società in qualità di sponsor e partner, conferire una crescente mentalità aziendale alla Virtus, rendendo necessario un cambio di passo al nostro team di lavoro. Siamo davvero orgogliosi che la nostra squadra possa aver catalizzato – in questi anni di duro lavoro e soddisfazioni sul campo – l’interesse di un imprenditore della nostra Città. Si apre oggi una nuova fase, fatta di programmazione e calendarizzazione di interventi volti alla crescita. Colgo l’occasione per sottolineare l’importanza del sostegno e della contestuale passione che tutti gli altri sponsor e partner garantiscono, permettendoci di poter competere con ambizioni in un campionato di alto profilo come la Serie B Nazionale”.

Gabriele Torreggiani (Direttore Generale Virtus Imola): “Coinvolgere Davide Fiumi e Neupharma nella storia della Virtus Imola rappresentava già di per sè un successo straordinario a conferma delle capacità di permeazione della nostra squadra nel territorio, attraverso i risultati, il lavoro quotidiano e le numerose iniziative di promozione e fidelizzazione territoriali. Vederlo insediarsi in qualità di Presidente della Assemblea dei soci, con i nuovi Fabio Turchi e Alessandro Fiumi, è per me motivo di grande soddisfazione e ulteriore stimolo a fare bene. La passione e l’entusiasmo con la quale il dott. Fiumi si è rapportato con i dirigenti dal primo giorno, ha contribuito a creare un clima di ambizione aggiuntiva ed ora non ci resta che aumentare i giri del motore e accelerare nel processo di consolidamento della nostra realtà. Nessun proclama ma idee chiare. Da oggi siamo più solidi”.