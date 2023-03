E' tempo di derby per il Bologna basket atteso dalla sfida alla C.M.P. Global basket

Aria di derby tra il Bologna Basket 2016 e la C.M.P. Global Basket nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di C Gold Emilia. La squadra di Lunghini incontrerà gli avversari a casa loro sabato 1 aprile, alle ore 19.30, presso la Polisportiva Pontevecchio (via della Battaglia, 9 – Bologna).

Si tratta di un match in cui si intrecciano le storie dei protagonisti, visto che nel CMP militano alcuni ex del Bologna Basket 2016. Tra di essi Gabriele Fin, che tra il 2018 e il 2021 ha giocato per 4 stagioni nel team felsineo; l'attuale allenatore, Flavio Rota, che nel BB2016, partendo da secondo assistente, divenne primo coach nel periodo 2019-2021; e infine il suo vice, Joseph Morra, che è stato sulla panchina rossoblu nel 2015.

La squadra di Rota, guidata da un giocatore di categoria superiore come Gennaro Sorrentino, affiancato dagli esperti Fin e Ranocchi, è attualmente in lotta con altri tre team per cercare di accedere alle due ultime posizioni valide per i playoff e quindi è prevedibile che la partita di sabato metterà in campo una vera e propria battaglia. Un match da affrontare con grandissima concentrazione da parte dei rossoblu, memori della sconfitta nel turno scorso a Forlimpopoli contro una squadra nella stessa situazione di classifica della CMP. Fontecchio e compagni dovranno dunque scendere in campo determinati a portare a casa il risultato, per mantenere la seconda posizione in vista degli ormai prossimi playoff.

Come sempre la gara sarà visibile per tutti gli appassionati in diretta sul canale Facebook del BB2016.