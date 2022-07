Doppio colpo in arrivo in casa Bologna Basket 2016, firmano Simone Conti e Iheb Ben Salem

Il Bologna Basket 2016 continua nel suo processo di rafforzamento del roster per il prossimo campionato di C Gold con l'arrivo di due giocatori di grande spessore sportivo ed agonistico, il playmaker Simone Conti e l’ala Iheb Ben Salem.

SIMONE CONTI - Nato a Bologna il 23 ottobre 2000, proviene da una famiglia di cestisti (suo padre è stato giocatore ed allenatore ed è fratello di Alberto che giocò nel BB2016 nel 2020-21). È una guardia capace di trattare la palla e con grandi doti realizzative, come ha dimostrato nella sua ultima stagione a Castel Guelfo, in C Silver, dove ha trascinato i gialloblu alla promozione. In 26 partite ha infatti segnato 576 punti, con una media di oltre 22, una migliore prestazione di 40 e alcune volte oltre i 30 punti. Alto 1,83 per 77 kg, ha nel pick'n roll e nell'arresto e tiro le sua carte vincenti, cui aggiunge talento e buona personalità.

Conti ha cominciato nelle giovanili d'eccellenza con la Virtus e il Pontevecchio Bologna, dove nell'ultimo anno aveva già mostrato ottime statistiche in punti, assist e palle recuperate. Nel 2018 è stato in roster nella Kleb Ferrara in A2, per poi trasferirsi nel 2019 nel Basket Cecina, in serie B, e poco prima del lockdown alla Libertas Livorno, in C Silver. Il campionato seguente lo aveva iniziato in C Gold a Modena, terminando però l'annata sportiva a Budrio in D per la mancata iscrizione della squadra della Ghirlandina al campionato. Infine il trasferimento a Castel Guelfo e adesso l'arrivo a Bologna.

“Sono particolarmente contento di essere un giocatore del BB2016 – afferma Conti – perché c'è un progetto serio, ambizioso e proiettato nel futuro che mi ha completamente convinto. Mi sono trovato subito in sintonia col presidente Guerri e anche mio fratello mi ha rassicurato sulla dedizione e l'impegno della società. Sono sicuro che possiamo fare molto bene, il gruppo è forte e non vedo l'ora di cominciare”.

IHEB BEN SALEM - Nato il 14 maggio 2001 ad Anzio (Roma), italiano di origini tunisine, Iheb è atleta solido e muscolare (1.96 m per 98 kg). Viene da una buona stagione a Busto Arsizio, in C Gold Lombardia, dove ha dato il suo prezioso apporto ad una squadra che a fine campionato ha conseguito la promozione in serie B, segnando quasi 7 punti di media in 36 partite, con una migliore prestazione di 16 punti. Nella stagione 2021/22 Salem ha invece militato, sempre in serie B, nel Green Basket Palermo, con quasi 4 punti di media in 19 partite e un “best of” di 19 punti. In precedenza aveva svolto la sua attività sportiva nel Lazio, come under 18 nella HSC Roma, poi nell’Anzio Basket e nella NBT Latina.

“Sono molto soddisfatto di questa scelta, perché Bologna è al top come livello cestistico in Italia ed è una grande vetrina – spiega Iheb – Poi qui trovo coach Lunghini che conosco bene e con il quale ho un ottimo rapporto. Sono un agonista ed in campo do sempre tutto al 100%. Posso adattarmi a marcare lunghi o piccoli senza problemi e la mia specialità è il rimbalzo offensivo”.