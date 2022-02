Epilepsy Match, la partita contro l'epilessia del Bologna Basket 2016

Una partita per promuovere la consapevolezza dell'epilessia, per riconoscere ed evidenziare i problemi affrontati dalle persone che ne sono affette, dalle loro famiglie e dai caregivers. Nasce così l'Epilepsy Match, in programma sabato 19 febbraio alle ore 20,30 al PalaSavena di San Lazzaro di Savena (Bologna). L'evento, organizzato dalla Associazione Epilessia e dal Bologna Basket 2016, coincide con la sfida tra il club felsineo e Mestre, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B. Coinvolte la FIP, la LNP, l'AIAP e la Federazione Enti Terzo Settore Ascom ConfCommercio Bologna, che hanno patrocinato l'iniziativa. Nell'iniziativa sono stati coinvolti testimonial d'eccezione come Giacomo "Gek" Galanda, ex icona della Fortitudo e della Nazionale, Roberto Brunamonti, ex capitano della Virtus ed ex azzurro, e il talento dell'Italia del ct Sacchetti, oggi in forza al Vitoria Baskonia, Simone Fontecchio. Preziosa anche la presenza di Alessandro Vicino, arbitro bolognese di Serie A e padre di un ragazzo con epilessia.

Per l'occasione è stato realizzato un breve video che veicola il messaggio centrale della campagna mediatica "Epi-LEX-sia", affinché sia questo il momento di una legge da hoc sulla epilessia, come l'OMS richiede ormai da tempo. All'Epilepsy Match interverranno anche Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, e Roberta Li Calzi, assessora allo sport del Comune di Bologna. "Questo è il secondo anno in cui, come società, abbiamo scelto di riservare sulle nostre maglie uno spazio dedicato alla Associazione Epilessia – spiega Rossano Guerri, presidente del Bologna Basket 2016 - Siamo lieti di poter contribuire alla diffusione di un tema tanto importante, affinché l'opinione pubblica sia sempre più sensibile rispetto alla condizione e ai diritti delle persone con epilessia".

"Il mondo dello sport in generale, e quello della pallacanestro in particolare, sono da sempre un veicolo prezioso per trasmettere messaggi importanti come quello che stiamo portando avanti – dichiara Tarcisio Levorato, presidente della Associazione Epilessia - Ringrazio il Bologna Basket 2016 per la collaborazione, tutte le realtà che hanno patrocinato l'evento e i testimonial per la sensibilità dimostrata. Quella alla malattia è una battaglia da combattere tutti assieme". "L'Epilepsy Match è un'importante occasione di sensibilizzazione ed informazione su una sindrome neurologica complessa che affligge tante persone – afferma il presidente FIP, Giovanni Petrucci - Parlarne, discuterne, confrontarsi, insieme allo sviluppo della ricerca, è la strada migliore per aiutare chi ne soffre. Bologna è una città di basket, ma è anche il crocevia di lungimiranti attenzioni alle problematiche sociali. L'Epilepsy Match lo conferma".

"In rappresentanza di Lega Nazionale Pallacanestro, che ha dato il suo patrocinio ad un'iniziativa di così ampia portata e spessore per l'argomento trattato, ritengo sia dovere istituzionale adoperarsi perché attività di questo genere raggiungano la più ampia platea possibile - dichiara Massimo Faraoni, segretario generale LNP - Ringrazio gli organizzatori, i prestigiosi testimonial dell'evento e, con loro, la società Bologna Basket 2016. Che sostiene da tempo le finalità della Associazione Epilessia e che, in occasione della gara di sabato sera con Basket Mestre 1958, ha offerto il proprio sostegno per la massima riuscita delll'Epilepsy Match". "AIAP è lieta di essere parte di questa iniziativa legata alla Giornata Internazionale dell’Epilessia. Continua l’impegno della nostra associazione nel sociale, per una figura dell’arbitro più coinvolta, partecipe e di riferimento non solo in campo. Ai promotori dell’Epilepsy Match, l’augurio di un’importante sensibilizzazione sul tema e di una riuscita dell’evento", commenta Roberto Begnis, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Pallacanestro.

"L'Associazione Epilessia è una delle realtà aderenti alla nostra Federazione Enti Terzo Settore ConfCommercio Ascom Bologna – dichiara infine il presidente Nicola Turrini – e da sempre sosteniamo la sua preziosa attività. Il binomio con il mondo della pallacanestro, soprattutto in una città che vive di basket come Bologna, è un mezzo efficacissimo per veicolare un tema fondamentale come la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti della malattia, la lotta allo stigma che purtroppo può incontrare e la promozione di una maggiore tutela dei diritti delle persone con epilessia, delle loro famiglie e dei caregivers".