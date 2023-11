EuroLeague, Virtus-Anadolu Efes Istanbul: come vederla in tv e in streaming

Diretta TV su Sky Sport ed in Streaming su DAZN, Sky Go, Euroleague.tv. Diretta radio su Radio Nettuno Bologna Uno.

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della gara: “C’è grande attesa per questa gara, arriviamo sull’onda emotiva dei quattro successi consecutivi ma con la consapevolezza che avremo di fronte una delle serie candidate alle F4. L’Efes è una squadra che più di ogni altra negli ultimi cinque anni ha centrato successi, ha vinto due titoli".

Vigilia di Euroleague per la Virtus Segafredo Bologna di Coach Banchi che, dopo una serie di quattro vittorie consecutive, vittorie che l'hanno proiettata la terzo posto della graduatoria generale della Regular Season, affronta alla Segafredo Arena l'Anadolu Efes Istanbul.

