Eurocup Femminile, impresa della Virtus Bologna: espugnato il parquet del La Roche Vendee

La Virtus Segafredo Bologna femminile chiude nel migliore dei modi il Girone H della fase a gironi della Eurocup. E lo fa andando ad espugnare il parquet delle francesi del La Roche Vendee squadra che fino ad oggi aveva una statistica di cinque vittorie su cinque incontri.

Le ragazze di Lino Lardo si impongono per 63-67 dominando il primo tempo e resistendo al recupero finale della capolista. Prove sontuose per Brianna Turner, per lei referto in doppia doppia con 17 punti e 15 rimbalzi, Dojkic, 24 punti, top scorer di serata, e Zandalasini che chiude con 17 punti.

La vittoria, bella e di prestigio, non evita però l'eliminazione della Virtus dalla competizione che chiude il girone con 2 vittorie e 4 sconfitte. Dato insufficiente per accedere alla fase successiva dell'Eurocup alla quale passano le due squadra francesi, l'avversaria di serata e la Flammes Carolo.

La partita - Parte bene la Segafredo che con la testa libera impone alle padrone di casa ritmo e tattica di gioco. La prima frazione si chiude sul 8-14. Nella seconda frazione le Vu Nere al femminile allungano il passo, vincono il parziale per 10-18 e vanno al riposo lungo sul 18-32.

Al ritorno sul parquet Bologna arriva addirittura sul +16, 20-36, quando mancano 8:53 ad giocare. Ma a quel punto le ragazze di Body si assestano meglio sul parquet ed iniziano a macinare punti. Al minuto 30' il tabellone della Halle des Sports les Oudairies recita, La Roche Vendee 39, Virtus Segafredo Bologna 45.

Nel quarto finale, il più intenso della partita, la padrone di casa decidono che non vogliono perdere l'imbattibilità e rimontano sino al 62-63 a 15 secondi dalla fine. Ma lo sforzo profuso viene pagato in un'unica soluzione quando Elisabetta Tassinari e Cecilia Zandalasini segnano i 4 punti, 2 a testa, dalla linea della carità che fissano il punteggio finale sul 63-67

Il tabellino ufficiale di La Roche Vendee-Virtus Segafredo Bologna 63-67. Parziali: 8-14; 10-18; 21-13; 24-22

La Roche Vendee: Ana Suarez 10 Coline Franchelin 7 Ornella Bankole 2 Kaleena Lewis 8 Assitan Koné 21 Meg Pedroso Saro 2 Louise Preneau 0 Palmire Mbu 1 Oceanie Monpierre ne Tiffany Clarke 12. Coach: Emmanuel Body

Virtus Segafredo Bologna: Elisabetta Tassinari 2 Ivana Dojkic 24 Brianna Turner 17 Cecilia Zandalasini 17 Sabrina Cinili 6 Myisha Hines-Allen ne Francesca Pasa 0 Giulia Ciavarella 0 Alessandra Tava 0 Valeria Battisodo 1. Coach: Lino Lardo