Virtus Bologna femminile, prima storica vittoria in Eurocup. Lino Lardo: "Grandissima partita"

“Peccato per la differenza canestri ma abbiamo fatto una grandissima partita in un campo difficile contro una squadra che aveva appena vinta sul campo di Carolo". Testo e musica del Coach della Virtus Segafredo Bologna Lino Lardo che, al termine della prima storica vittoria delle Vu nere al femminile nelle coppe europee, ha descritto cosi, alla perfezione, l'andamento della gara.

La partita - Inizia bene la Virtus che con la coppia Dojkic e Hines-Allen impensierisce da subito la difesa spagnola. Gernika risponde, soprattutto dall’arco, ma la Segafredo è totalmente compresa nel match e risponde colpo su colpo ai canestri delle spagnole. Il primo periodo termina sul 18-15.

Nel secondo periodo l’intensità difensiva delle bianconere cala leggermente e le padrone di casa ne approfittano arrivano fino al +10 di vantaggio. E' Cecilia Zandalasini a scuotere le compagne di squadra con una serie di canestri, ma la frazione si chiude sul 22-11 per un totale di 40-26 all’intervallo.

Al rientro sul parquet dalla pausa lunga Bologna parte bene, benissimo, e guidata da Hines-Allen costringe Gernika al timeout sul 48-40 a metà del terzo quarto. Alla ripresa Gernika torna in doppia cifra ed al minuto 30 il tabellone indica 52-41.

Nel quarto finale la ragazze di Coach Lino Lardo di scatenamo con la Hines-Allen che è una vera e propria furia in attacco assistita alla perfezione da una difesa che sale di tono e costanza. Gernika sbanda, perde colpi ed un gioco da tre punti della Battisodo vale il pareggio sul 56-56.

La Hines-Allen dei minuti finale è ovunque, ed il tabellino finale con 34 punti a referto, ne è la prova lampante. La padrone di casa non sanno come fermarla ed alla fine dei 40 minuti per la Virtus Segafredo Bologna femminile arriva la prima storica vittoria in Europa.

Al termine del match, come riporta il sito ufficiale della Virtus Bologna, coach Lino Lardo ha analizzato il match in conferenza stampa. "Abbiamo concesso troppo nel primo tempo, tanti rimbalzi, non eravamo reattive però questa squadra sta pian piano prendendo forma" sottolinea con nettezza.

E ancora: "Nel secondo tempo abbiamo avuto una difesa encomiabile e pian piano in attacco abbiamo messo le cose a posto. Siamo in costruzione, anche Turner sta entrando nei meccanismi. Ci vuole tempo ma abbiamo dato un altro segnale importante".

In chiusura un grande riconoscimento al lavoro delle sue ragazze: "L’ultimo quarto lo abbiamo vinto 26-10 e questo è un grandissimo segnale, concedendo solo 22 punti nel secondo tempo. Non abbiamo ruotato tutte le giocatrici ma in queste partite ci vuole tanta esperienza.”

Il tabellino ufficiale di Lointek Gernika-Virtus Segafredo Bologna 62-67. Parziali: 18-15, 22-11, 12-15, 10-26

Lointek Gernika: Arrojo 2, Bjoklund 4, Silva 5, Aritztimuno 8, Buch 9, Brkaninovic 15, Moore 17, Lorono, Alberdi. Coach Lopez

Virtus Segafredo Bologna: Barberis 1, Zandalasini 6, Turner 6, Battisodo 7, Dojkic 13, Ciavarella, Pasa, Laterza, Tassinari, Tava, Hines-Allen 34. Coach Lardo