Eurocup Femminile, la Virtus Bologna chiude il girone contro La Roche Vendée

Ultima gara dal girone eliminatorio di Eurocup femminile per la Virtus Segafredo Bologna. Mercoledì 1 dicembre le Vu Nere di Lino Lardo saranno impegnate a Salle Des Oudairies contro la capolista del girone H, La Roche Vendée Basket Club. Palla a due alle ore 20.00

La Virtus in versione europea, fino ad oggi, ha la statistica di una sola vittoria, quella contro il Lointek Gernika, e quattro sconfitte. Le padrone di casa, di contro, hanno fatto filotto centrando cinque vittorie su cinque match. Anche se la matematica ancora non condanna in maniera definitiva la Segafredo la gara di Salle Des Oudairies sarà molto probabilmente l'ultima di coppa per questa stagione.

Per accedere al turno successivo, infatti, Zandalisini e compagne dovrebbero espugnare il parquet della capolista ed in parallelo confidare in una vittoria delle spagnole contro il Flammes Carolo. Un combinato disposto di eventi davvero difficile da concretizzare.

Ne è consapevole in primo luogo Coach Lino Lardo: “Sarà una partita insidiosa, con alcuni acciacchi fisici che la rendono ancora più difficile. Ma vogliamo onorare però al meglio il nostro cammino in coppa fino alla fine".

E ancora: "La Roche è una squadra fisica, forte sotto tanti punti di vista: sono prime in classifica nel girone e non hanno mai perso. Le motivazioni ci sono, saremo un po’ rimaneggiate e dovremo cercare qualche soluzione tattica diversa".

"Vogliamo chiudere l’esperienza europea - conclude il coach della Virtus Segafredo Bologna - in maniera comunque costruttiva e positiva. Sfrutteremo la gara anche per inserire ancora di più Sabrina Cinili, che potrebbe avere più minuti del solito sia per necessità sua sia per necessità di squadra”.