Eurocup Femminile, Virtus Bologna sconfitta in casa dal Flammes Carolo: 60-80 il finale

Brutta sconfitta interna per la Virtus Segafredo Bologna di Coach Lino Lardo, la secondo in quattro giorni dopo quella in Serie A1 contro la Passalacqua Ragusa. Ad espugnare stasera la Segafredo Arena sono state le francesi del Flammes Carolo che, con un netto 60-80, si aggiudicano il penultimo match della regular season di Eurocup. Questa sconfitta spegne, in maniera quasi definitiva, le velleità felsinee di accedere alla fase successiva.

Male, sotto tutti i punti di vista, la prestazione della Vu Nere al femminile che non trovano mai il passo giusto, hanno basse percentuali al tiro e perdono la sfida sotto le plance dove giganteggia Evelyn Akhator.

La partita - Partono subito forti le francesi che nei primi 4 minuti di gioco lasciano a 0 Bologna piazzando un parziale di +10. Poi le ragazze di Lardo si scuotono, reagiscono, entrano in partita e combattono alla pari fino al 7-17. Poi però le ospiti accelerano di nuovo ed arrivano alla fine del primo quarto sul 13-23.

Nel secondo quarto la Virtus Bologna si mette meglio sul parquet e gioca la miglior frazione del match. Il parziale, combattuto punto a punto, termina 20-21. Il risultato alla fine del primo tempo è di 33-44.

Al rientro sul parquet dopo la pausa lunga la Segafredo ha un nuovo blackout e concede alle ospiti un'altra frazione da incubo. Il parziale del terzo quarto è di 10-20 mentre il tabellone dell'Arena, a 10' dal termine indica Virtus Segafredo Bologna 40, Flammes Carolo 64.

Nel quarto finale le francesi allargano le rotazioni, peraltro inferiori a livello numerico rispetto a quelle a disposizione di Lardo, e concedono alla Virtus la vittoria della frazione, 20-16 il parziale. Ma il dato è insufficiente a recuperare l'ampio divario. Finisce 60-80 per il Flammes Carolo e per la Virtus Segafredo Bologna è notte fonda.

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna-Flammes Carolo 60-80. Parziali: 13-23; 20-21; 10-20; 20-16

Virtus Segafredo Bologna: Giulia Ciavarella 8 Ivana Dojkic 10 Myisha Hines-Allen 5 Brianna Turner 12 Cecilia Zandalasini 7 Beatrice Barberis 0 Valeria Battisodo 2 Sabrina Cinili 3 Francesca Pasa 1 Elisabetta Tassinari 12 Alessandra Tava 0. Coach: Lino Lardo

Flammes Carolo: Lisa Berkani 21 Leonie Fiebich 4 Marica Gajic 10 Magali Mendy 5 Mame-Marie Sy-Diop 0 Evelyn Akhator 20 Amel Bouderra 4 Nia Coffey 16 Tima Pouye 0. Coach: Romuald Yernaux