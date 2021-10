Eurocup Femminile, la Virtus Bologna lotta fino alla fine ma il Lointek Gernika espugna il PalaDozza

Inizia male l'avventura in Eurocup di Basket femminile per la Virtus Segafredo Bologna. Al PalaDozza le ragazze di Lino Lardo lottano fino al suono della sirena ma cedono il passo alle quotate basche del Lointek Gernika. Ma è una sconfitta in gran parte immeritata. Le Vu nere al femminile, infatti, lottano con coraggio lungo tutto l'arco dei 40 minuti; ma perdono la partita in virtù di un secondo quarto giocato sotto tono, -11 punti il parziale. Uno scarto decisivo per il risultato finale. La partita termina 60-65.

Primo quarto equilibrato con Bologna che tiene bene il campo ed impatta il parziale sul 18-18. Il secondo quarto, come detto, è quello decisivo. La Virtus abbassa il ritmo le basche lo alzano con l'effetto che si fa alla pausa lunga sul 30-41.

Al ritorno sul parquet la Segafredo torna a macinare gioco e punti ma non riesce ad accorciare. Si arriva al quarto decisivo con il Gernika avanti di 10. Nell'ultima frazione le bolognesi giocano all'arma bianca, accorciano fino a -1 ad 19 secondi dal termine. Ma negli ultimi due possessi la maggiore esperienza delle ospiti gioca un ruolo decisivo.

Quanto alle prove delle singole da segnalare, per Bologna, la stratosferica doppia doppia di Myisha Hines-Allen, 20 punti e 10 rimbalzi, i 19 di Ivana Dojkic ed i 14 di Cecilia Zandalasini sempre più compresa negli schemi della Virtus. Per Gernika giganteggia Tinara Nicole Moore anche lei in doppia doppia con 12 punti e 10 rimbalzi.

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna-Lointek Gernika 60-65. Parziali: 18-18; 12-23; 14-13; 16-11

Virtus Segafredo Bologna: Maria Beatrice Barberis 4; Ivana Dojkic 19; Francesca Pasa 0; Alessandra Tava 0; Cecilia Zandalasini 14; Valeria Battisodo 2; Giulia Ciavarella 0; Myisha Hines-Allen 20; Maria Laterza 1; Elisabetta Tassinari 0. Allenatore: Lino Lardo

Lointek Gernika: Marta Alberdi 0; Itziar Ariztimuno 7; Maria Arrojo 10; Melisa Brcaninovic 3; Paula Ginzo 0; Roso Buch 7; Gabija Meskonyte 0; Tinara Nicole Moore 12; Margaret Roundtree 14; Roselis Carolina Silva Serrano 12. Allenatore: