EuroCup, la Virtus vince il derby con la Reyer

“Derby italiano” in questa 14^ giornata di EuroCup tra Reyer e Virtus, prima gara in bianconero per il neo acquisto Hackett presentato in conferenza stampa domenica pomeriggio.

Reyer Venezia-Virtus Bologna, la gara

Gara combattuta fin dai minuti iniziali, Belinelli è costretto a lasciare anzitempo il campo per infortunio, Teodosic mette la prima tripla della sua partita e poi pesca in area Jaiteh per il momentaneo +4 virtussino (10-6) dopo 5′ dalla palla a due. Hackett mette a segno i primi punti penetrando di gran carriera nel pitturato avversario, prende falli ed insieme al play serbo trascinano i loro compagni sul punteggio di 13 a 19 per la Segafredo dopo la prima sirena. La Reyer parte forte in questo secondo quarto, parziale di 4 a 0 che però viene interrotto dalla pronta risposta virtussina che vale il +9 (18-27) grazie alle giocate di Alibegovic e alla buona prova in difesa di Jaiteh; passano i minuti prima che entrambe le squadre riescano a trovare la via del canestro, le difese chiudono bene gli spazi non lasciando vita facile agli attacchi. Teodosic per Jaiteh, il lungo si gira e segna, Theodore fa 1/2 ai liberi, ma la Virtus si porta sul +10 con Cordinier prima e Jaiteh dopo (25-35). La Virtus conduce ritmo e gioco, non si lascia riavvicinare dai suoi avversari e chiude il primo tempo in vantaggio sul punteggio di 29 a 37. Inizia il secondo tempo, orogranata che provano nuovamente a spingere per avvicinarsi alla Segafredo 10-6 il parziale iniziale, il Taliercio incita i padroni di casa e sul +4 per i suoi Coach Scariolo chiama il time out; Jaiteh segna sfruttando il buco sotto le plance, risponde Theodore con il tiro da tre, altra risposta del lungo francese prima che Tonut chiuda il gioco da tre punti, 45 a 47 a 5′ dalla terza sirena. Venezia torna pericolosamente a contatto, Teodosic risponde per due volte consecutive con la tripla dall’arco che ferma gli impeti degli attacchi veneziani, partita di nuovo equilibrata e vibrante, le due squadre rispondono colpo su colpo, 56 a 57 Bologna il parziale a 1’e 33” dalla terza sirena. Alibegovic fa 2/2 dalla lunetta, Weems difende sull’ultimo possesso veneto e il tabellone, dopo 30′ di gioco, recita 56 a 59. Cordinier e Hackett guidano gli attacchi virtussini, Alibegovic trova Sampson che sotto canestro infila la palla del +8 e Coach De Raffaele ferma il gioco prima che sia troppo tardi, parziale di 6 a 1 per la Segafredo che conduce con il punteggio di 57 a 65; Weems intercetta il passaggio, si lancia in contropiede e alza per la schiacciata vincente di Cordinier, JaKaar segna, subisce il fallo e chiude il gioco da tre, nuovo +10 bianconero (60-70) a 5′ dal termine. Sanders lascia il parquet di gioco, commette il quarto fallo e prende tecnico per proteste, Teodosic e Jateh in lunetta non sbagliano e consegnano il +13 ai bianconeri; Venezia non riesce più a rientrare, complice una Virtus che non lascia spazio di manovra a Tonut e compagni. Segafredo che sconfigge per la quarta volta in stagione la Reyer, si porta al 4° posto nel girone, Taliercio espugnato con il punteggio di 72-83 (virtus.it).

Reyer Venezia-Virtus Bologna, il tabellino

Umana Reyer Venezia vs Virtus Segafredo Bologna: 72-83 (Q1 13 – 19; Q2 29 – 37; Q3 56-59)

Umana Reyer Venezia: Stone , Bramos , Tonut , Daye , De Nicolao , Sanders , Echodas , Morgan , Mazzola , Broooks , Theodore , Watt.

Coach: De Raffaele

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier , Tessitori , Mannion , Belinelli , Alibegovic , Hervey , Ruzzier , Jaiteh , Hackett , Sampson , Weems , Teodosic.

Coach: Scariolo

Arbitri: MIGUEL ANGEL PEREZ, UROS NIKOLIC, SEFFI SHEMMESH.