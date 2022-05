Impresa Virtus: V Nere in finale di Eurocup

Nella notte più importante la Virtus Bologna batte Valencia e si assicura la finale di Eurocup 2022. Dopo aver fallito l’obiettivo lo scorso anno, uscendo contro Kazan, le V Nere superano in casa loro la squadra forse più forte del torneo fornendo una vera e propria prova di forza, conducendo il match dal primo all’ultimo minuto e controllando anche i tentativi di rimonta da parte degli spagnoli. Shengelia, ex di turno, il più brillante della serata, ma con lui hanno fornito una grande prestazione anche i senatori di questa squadra: Belinelli, Teodosic e Weems.

In finale, che il prossimo 11 maggio la Segafredo giocherà in casa, c’è la sorpresa Bursaspor, arrivata settima in classifica nella regular season. Con l’eventuale vittoria del torneo, la Virtus tornerebbe finalmente a giocare l’EuroLeague, aggiungendosi all’Olimpia Milano come seconda italiana della competizione.

Valencia-Virtus Bologna, il tabellino

PAMESA VALENCIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 73-83

VALENCIA: Hermannsson 5, Claver 3, Lopez-Arostegui 16, Rivero 17, Tobey 4; Van Rossom 9, Dimitriejvic 6, Puerto, Pradilla, Dubljevic 2, Labeyrie 11, Ferrando. All. Penarroya.

VIRTUS BOLOGNA: Hackett 8, Teodosic 12, Weems 8, Hervey 4, Jaiteh 6; Belinelli 14, Shengelia 15, Sampson 10, Pajola, Cordinier 6, Tessitori ne, Mannion ne. All. Scariolo.

Arbitri: Javor, Vilius, Nikolic.

Note: parziali 19-27, 38-50, 57-62.