EuroLeague 2023-2024, il calendario della Virtus Bologna

Turkish Airlines EuroLeague ha reso noto il calendario della regular season della competizione per la stagione 2023-2024. Lo rendo noto la Virtus Bologna dal proprio sito ufficiale. Per i ragazzi di Coach Scariolo sarà il secondo anno consecutivo di partecipazione alla competizione europea più bella e avvincente.

La stagione della Virtus Segafredo Bologna in Eurolega incomincerà con una partita casalinga il 5 ottobre 2023 contro lo Zalgiris Kaunas, per poi proseguire il 13 ottobre con la prima trasferta a Monaco.

Il 20 ottobre la Virtus ospita in casa la Stella Rossa di Belgrado, invece i campioni in carica del Real Madrid arriveranno a Bologna il 15 marzo 2024.

Le Vu Nere dovranno affrontare ben 7 doppi turni: 18 e 20 ottobre (contro Alba Berlino e Stella Rossa in casa), 14 e 17 novembre (contro Olimpia Milano e ad Atene contro il Panathinaikos), 6 e 8 dicembre (contro Barcellona e Maccabi in casa), 19 e 21 dicembre (contro l’Olympiacos e in trasferta a Valencia), 3 e 5 gennaio (contro il Bayern München in casa e a Berlino), 10 e 12 gennaio (doppia trasferta contro Maccabi e Efes) per poi concludere il 19 e 22 marzo a Kaunas e a Belgrado contro la Stella Rossa.

Il derby italiano con l'Olimpia Milano si terrà a Bologna il 14 novembre, mentre si giocherà in casa dell’EA7 il 5 aprile.

