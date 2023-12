Euroleague, Baskonia-Virtus: come vederla in tv e in streaming

Dopo la bella e sostanziosa doppia vittoria interna con Barcellona e Maccabi Tel Aviv la Virtus Bologna di Luca Banchi torna a disputare un match di Euroleague. E lo fa a Vitoria nella tana del Baskonia formazione che ad oggi la tallona in classifica. Le Vu Nere sono terze con statistica di 9 vittorie e 4 sconfitte mentre il club basco ha 8 vittorie e 5 sconfitte.

Per l'occasione rientra tra i giocatori convocabili Alessandro Pajola. Non sarà della partita Jordan Mickey per una lesione muscolare al retto femorale sinistro patita durante la gara di Euroleague con Maccabi Tel Aviv. Il giocatore verrà rivalutato all’incirca tra 4 settimane.

Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stamp il Coach delle Virtus Luca Banchi e Achille Polonara. Ecco le loro parole.

Le parole di Banchi e Polonara

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della trasferta di Vitoria: “Domani troveremo un avversario che sta vivendo un momento di forma straordinario, basti pensare che, dall’arrivo in panchina di Coach Ivanovic, sono riusciti a collezionare bene sette vittorie nelle ultime otto gare, proponendo un basket molto aggressivo e spettacolare, portato all’ennesima potenza nelle gare casalinghe dove le qualità balistiche dei loro esterni e l’atletismo dei loro lunghi trovano esaltazione. Pur nelle difficoltà legate alle assenze ci siamo preparati per riuscire a giocare una gara intelligente, sostenendo l’impatto che il Baskonia è in grado di sprigionare, grazie ad una difesa molto aggressiva ed un attacco spumeggiante frutto di un talento offensivo da top team”.

Il prepartita di Achille Polonara: “Veniamo da una sconfitta in trasferta, il campo del Baskonia è un campo molto difficile, ma nonostante ciò vogliamo rifarci. Vincere fuori casa in Eurolega fa la differenza. Baskonia è in un ottimo momento, sarà una partita dura: si tratta di una squadra giovane e di talento, ben allenata.”

Baskonia Vitoria-Virtus Bologna, come vederla in tv e in streaming

Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due, giovedì 14 dicembre, ore 20.30 Buesa Arena (Vitoria). Arbitri: OLEGS LATISEVS, UROS NIKOLIC, DENIS HADZIC.