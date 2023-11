Euroleague, Bayern Monaco-Virtus: come vederla in tv e in streaming

Nuova sfida di Euroleague per la Virtus Segafredo Bologna di Coach Luca Banchi che alla BMW Park Arene di Monaco di Baviera affronta il Bayern in un match che si preannuncia inteso, caldo e combattutto

Ad oggi, infatti, nonostante la Virtus occupi la terza piazza del girone di Regular Season con uno score di 7-3, e la squadra tedesca la quindicesima piazza con la statistica di 4-6, la sfida sarà combattutissima e senza esclusione di colpi.

Di questo, dei temi tattici e di molto altro hanno parlato in conferenza stamp il tecnico delle Vu Nere Banchi e l'MVP di ottobre della competizione Toko Shengelia. Ecco le loro parole.

La conferenza stampa di Banchi e Smith

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della trasferta di Monaco di Baviera: “Il Bayern Monaco è certamente una squadra molto ambiziosa che in estate ha fatto profondi cambiamenti a cominciare dalla guida tecnica, ingaggiando un coach titolato come Pablo Laso, e giocatori di indubbio talento ed esperienza. L’asse play-pivot è costituito da giocatori del talento di Bolmaro, Francisco ed Ibaka, che gara dopo gara si sta rivelando essere un giocatore sempre più dominante, in una squadra che pare in crescita. Dovremo cercare di reggere l’urto della loro fisicità. Penso a quale impatto possano avere in avvicinamento a canestro e a rimbalzo, oltre che ad uno stile difensivo che ci obbligherà a giocare un basket corale, fatto di distribuzione di responsabilità e che ci permetta di centrare una vittoria in trasferta, preziosissima per il proseguo del nostro cammino.”

Le parole di Smith nel pregara: “Affrontiamo il Bayern, squadra che conosco molto bene. Ho giocato contro di loro negli ultimi quattro anni e si sono sempre dimostrati una squadra tosta. Dovremo restare concentrati per 40 minuti perché non si arrenderanno mai e dobbiamo tenerli lontani dal canestro, perchè sono davvero una delle migliori squadre della competizione per quanto riguarda i rimbalzi offensivi e difensivi.”

Bayern Monaco-Virtus Bologna, come vederla in tv e in streaming

Bayern Monaco vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due oggi, giovedì 30 novembre, ore 20.30 BMW Park (Monaco). Arbitri: SRETEN RADOVIC, JAKUB ZAMOJSKI, SAULIUS RACYS.