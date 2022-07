EuroLeague femminile, ufficializzate le squadre: c'è la Virtus Bologna

Sono stati confermati i club che parteciperanno all’EuroLeague Women per la stagione 2022-2023 e le squadre che disputeranno le qualificazioni per ottenere un posto nella Regular Season della massima competizione europea femminile per club. Lo comunica la Virtus Bologna in una nota di stampa.

Un totale di 22 club si è iscritto all’edizione 2022-2023 dell’EuroLeague Women, di questi 13 hanno ottenuto un posto diretto nella Regular Season, in base a criteri che tengono conto del ranking delle rispettive Federazioni nazionali.

I tre posti rimanenti della Regular Season troveranno i loro legittimi proprietari al completamento di tre tornei di qualificazione di tre club ciascuno. Solo il vincitore di ciascuno di questi tre tornei guadagnerà l’ambito biglietto per la competizione.

La FIBA Europe ha inoltre annunciato che il sorteggio dei gironi della Regular Season e dei tornei di qualificazione si svolgerà a Monaco di Baviera venerdì 15 luglio. Questa la griglia di partenza

Ammesse direttamente alla Regular Season

Fenerbahce (TUR)

Tango Bourges Basket (FRA)

Perfumerias Avenida (ESP)

Sopron Basket (HUN)

Beretta Famila Schio (ITA)

ZVVZ USK Praha (CZE)

BC Polkowice (POL)

Kangoeroes Basket Mechelen (BEL)

TTT Riga (LAT)

CBK Mersin Yenisehir Bld. (TUR )

Basket Landes (FRA)

Valencia BC (ESP)

KSC Szekszard (HUN)

Ammesse ai tre gironi di qualificazione

Botas Spor Kulubu (TUR)

Villeneuve d’Ascq-LM (FRA)

Spar Girona (ESP)

DVTK Hun-Therm Miskolc (HUN)

Virtus Segafredo Bologna (ITA)

ACS Sepsi-SIC (ROU)

Olympiakos SFP (GRE)

Elizur Landco Ramla (ISR)

KKZ Crvena Zvezda (SRB)

Le nove squadre che parteciperanno alle qualificazioni dell’EuroLeague Women sono divise in due gironi in base a criteri geografici, ovvero la loro vicinanza geografica alle due conference della Regular Season dell’EuroCup Women.

Per questo motivo, e per la loro vicinanza, Villeneuve d’Ascq-LM (FRA), Spar Girona (ESP) e Virtus Segafredo Bologna (ITA) parteciperanno allo stesso torneo di qualificazione denominato Conference 2.

Il secondo ed il terzo club classificati in ciascuno dei tre tornei di qualificazione saranno automaticamente inseriti nella Regular Season dell’EuroCup Women, nella rispettiva conference.

I tre tornei di qualificazione si svolgeranno dall’11 al 13 ottobre 2023.