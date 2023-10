Euroleague, la Virtus batte l'AS Monaco in nome di Polonara

Prima trasferta di Euroleague nel Principato di Monaco per la Virtus Segafredo Bologna di Coach Banchi. E prima trasferta che segna la prima vittoria stagionale nel torneo delle Vu Nere. Finisce 59-83 con Lundberg, Belinelli e Shengelia sugli scudi. Tutti e tre in doppia cifra.

Al termine del match Coach Banchi ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue parole: “Contenti per la vittoria. La nostra prima quest’anno in EuroLeague. Felici per la consistenza che abbiamo dimostrato per la maggior parte della partita. Siamo solo all’inizio, quindi alcuni picchi, alcuni alti e bassi che fanno parte del momento".

E ancora: "Ma credo che in alcune parti del gioco e in alcuni dettagli del gioco abbiamo dimostrato di avere la giusta volontà di competere in una partita così importante, affrontando una squadra tra le prime quattro. E credo che per la maggior parte della partita abbiamo fatto un ottimo lavoro, soprattutto a rimbalzo, in difesa, cercando di vincere il duello individuale contro giocatori così talentuosi".

"Quindi felice per la vittoria - prosegue il Coach della Virtus - una vittoria speciale, prima di tutto felice per Achi che non è qui con noi, questa vittoria è per lui. Sì, credo che l’abbiamo fatto grazie alla difesa e ai rimbalzi, come ho detto, perché questa è la parte in cui una squadra come il Monaco costruisce il suo successo. Hanno giocatori che possono segnare, che possono cambiare l’inerzia della partita in qualsiasi momento, perché hanno un uomo molto atletico e che può controllare i rimbalzi. L’anno scorso sono stati i primi per rimbalzi".

"Quindi, sì - conclude Banchi - abbiamo fatto un buon lavoro e credo che difensivamente abbiamo creato una condizione insieme a un attacco che era in grado di condividere la palla abbastanza bene, per costruire una buona qualità di tiri”.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Belinelli e Hackett partono forte e portano a +7 i loro compagni dopo 5′ dalla palla a due (7-14), reazione dei padroni di casa che si infrange sul centro georgiano, Mickey e Lundberg, che debutta nella massima competizione europea, allungano il vantaggio a favore delle V Nere, chiudendo a +8 il primo quarto (15-23).

Shengelia ed ancora il play danese allungano il vantaggio, in difesa non si passa e la Virtus mantiene la doppia cifra di vantaggio a 6′ dalla seconda sirena, Smith e Dobric si iscrivono a referto e la Segafredo in attacco è inarrestabile, chiude sul +15 e rientra negli spogliatoi sul punteggio di 33 a 48.

Terzo quarto che vede la Segafredo raggiungere il quinto fallo di squadra dopo 1′ di gioco, Monaco piazza il parziale del 5 – 0 ma Shengelia e Belinelli trovano le triple del nuovo +16 bianconero, Ouattara prova a reagire ma l’ennesima tripla del capitano, seguita dai due punti di Cordinier manda i monegaschi sul -19, infine Dunston corregge il tap in che vale 40 a 61 a 4′ abbondanti dalla terza sirena.

La squadra di coach Obradovic è tutta nel tiro di Strazel da metà campo, a 3” dalla fine dell’azione di attacco, Smith e Dobric segnano e dopo 30′ di gioco la Virtus conduce con il punteggio di 48 a 70.

Ultimo quarto che serve solo a certificare la prima vittoria in Euroleague della stagione, sul campo di una delle quattro squadre della Final Four di Kaunas 2023, alla Salle Gaston Medicine la squadra di Coach Banchi si impone con il punteggio di 59 a 83. La vittoria non può che essere dedicata a Polonara, al termine della gara tutti i giocatori mostrano la maglia di Achille in mezzo al campo.

Il tabellino

AS Monaco vs Virtus Segafredo Bologna: 59 – 83 (15 – 23; 33 – 48; 48 – 70)

AS Monaco: Okobo , Blossomgame 2, Brown, Diallo 6, Cornelie 7, Jaiteh ne, Motiejunas 7, Tarpey 2, Ouattara 5, Strazel 9, Hall 7, James 14.

Coach: Obradovic

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 6, Lundberg 14, Belinelli 13, Pajola 2, Smith 12, Dobric 9, Cacok, Shengelia 12, Hackett 8, Mickey 5, Dunston 2, Abass.

Coach: Banchi

Arbitri: SRETEN RADOVIC, OLEGS LATISEVS, JORDI ALIAGA