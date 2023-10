Euroleague, impresa esterna della Virtus: ora è terza in classifica

Quinta giornata di EuroLeague in terra francese per le V Nere di Coach Banchi che a Villeurbanne affrontano l’ASVEL di Coach Pozzecco, subentrato al posto di T.J. Parker. E con la quinta sfida arriva la quarta vittoria, una vittoria che proietta la Segafredo al terzo posto della classifica generale della Regular Season.

Soddisfatto Coach Banchi a fine gara: “Siamo molto contenti di un’altra vittoria in trasferta con una prestazione molto consistente, gestendo l’emergenza fin dall’inizio con i nostri lunghi in difficoltà per i falli, cercando di mantenere la linea sempre stabile di fronte a una squadra così fisica e atletica che stasera voleva dimostrare".

E ancora: "Abbiamo risposto bene e quindi è bello vedere che la squadra ha mostrato lo stesso livello di energia, aggressività e desiderio nonostante fossimo di fronte a un team che ha cambiato l’allenatore solo due giorni fa e che voleva davvero ottenere la sua prima vittoria in questa stagione. Eravamo molto ben preparati mentalmente per giocare questo tipo di partita, e sono anche molto orgoglioso del modo in cui abbiamo giocato in maniera solida e precisa negli ultimi minuti, nel momento più difficile".

"Quando l’Asvel ha segnato delle triple incredibili per rimanere in partita - conclude il Coach delle Vu Nere - abbiamo risposto ogni volta con grande personalità ed è questo che mi rende più orgoglioso per la prestazione e la vittoria.”

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Inizio di gara equilibrato con Cordinier che penetra spesso nel pitturato chiudendo a canestro le sue incursioni in attacco, anche l’Asvel sfrutta le conclusioni dalla media e dopo 3′ scarsi dalla palla a due il parziale torna in parità (6-6), la Segafredo chiude le maglie in difesa mentre Cordinier e Shengelia provano a mettere il primo strappo alla gara portando sul +5 le V Nere (6-11), risposta dei padroni di casa immediata, break del 5 a 0 e punteggio di nuovo in parità dopo 5′ di gioco, 11 a 11.

Primo quarto che prosegue senza che nessuna delle due compagini riesca a prendere il sopravvento sull’altra, grande battaglia sotto i tabelloni, polveri bagnate dall’arco, non per Pajola che segna da tre riportando tutto nuovamente in parità ad 1′ dalla prima sirena (18-18), la Segafredo si piazza nella metà campo avversaria e dopo tre tentativi trova in Dobric il canestro dai 6 e 75 che permette alle V Nere di chiudere in vantaggio il primo quarto, 18 a 21 Virtus.

Inizio di secondo quarto equilibrato, Cacok prova ad allungare il vantaggio ma la squadra francese piazza il contro break del 10 a 0 che obbliga così la panchina virtussina ad interrompere il gioco a 6′ scarsi dalla fine e sul punteggio di 30 a 25 ASVEL, Smith accorcia mentre i padroni di casa, imprecisi ora nei loro giochi in attacco, provano a muovere il punteggio a cronometro fermo.

Shengelia e Belinelli riportano la V Nera a -2 Fall prova a rispedire indietro la Segafredo ma Cordinier trova la tripla del -1 proprio sulla sirena dei 24” (35-34). Fall arriva ovunque, ma Belinelli stoppa l’entusiasmo dell’Astroballe trovando il pareggio con la tripla che fissa il punteggio 39 a 39. Tocco irregolare di Shengelia che non trova assolutamente la panchina bianconera d’accordo e dalla lunetta Lee fa 3/3, nuovo vantaggio di marca francese, secondo quarto che termina 42 a 39.

Inizio sprint della Segafredo che con Shengelia e Belinelli, due volte dall’arco, si riporta a +2 dai padroni di casa, Hackett ruba palla a centrocampo e si lancia per il più facili dei contropiedi, tripla di Jackson e risposta immediata sempre da tre di Hackett, pareggio ad opera di Lee dall’arco e le percentuali da tre ora si alzano, così come lo spettacolo in campo, 50 pari dopo 4′ dalla ripresa del gioco; l’ex giocatore del Pana prova a riportare in vantaggio i padroni di casa, mentre Fall è costretto ad uscire momentaneamente fuori dal parquet di gioco per infortunio.

Il match vive di continui sorpassi, nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento sull’altra, Mickey e Shengelia tuttavia riportano in vantaggio la Virtus a 2′ abbondanti dalla terza sirena (56-58), la gara diventa sempre più concitata e vibrante, Shengelia da fuori e Mickey nel pitturato diventano clienti scomodi per la difesa francese, dopo 30′ il punteggio vede Bologna avanti 63 a 65.

Cordinier trova la tripla impossibile, fallo e libero a segno che vale il +4 bianconero ad inizio ultimo quarto (67-71), Scott frena tutto sempre da tre Fall, rientrato in campo, conquista il rimbalzo ed insacca il nuovo +1 per la squadra di Coach Pozzecco (72-71), la difesa virtussina si chiude, Hackett per Dobric che insacca il nuovo vantaggio di una gara che non conosce ancora un padrone a 5′ abbondanti dalla sua fine.

Triple, sorpassi e controsorpassi vedono la gara andare verso la sua conclusione, Shengelia trova prima il nuovo vantaggio ai liberi e poi lotta con tutti sotto le plance e conquista di forza il +4 a meno di 2′ dalla fine (79-83), Scott prova ad impensierire di nuovo la Virtus riportando a -1 i padroni di casa, difesa di Hackett perfetta e ripartenza ancora una volta vincente di Cordinier che vale la quarta vittoria consecutiva.

Il tabellino

LDLC ASVEL Villeurbanne vs Virtus Segafredo Bologna: 84–87 (18 – 21; 42 – 39; 63 – 65)

LDLC ASVEL Villeurbanne: Scott 13, Lee8, Kahudi 4, Lauvergne 14, Dallo, Jackson 2, De Colo 12, Egbunu 3, Fall 16, Lighty Jr 4, Yaacov, Jackson 8. Coach: Pozzecco

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 20, Lundberg, Belinelli 16, Pajola 3, Smith 2, Dobric 5, Cacok 4, Shengelia 18, Hackett 6, Mickey 11, Dunston 2, Abass. Coach: Banchi

Arbitri: SASA PUKL, JAKUB ZAMOJSKI, LEANDRO LEZCANO.