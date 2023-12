Euroleague, la Virtus chiude l'anno alla grande: espugnata la Stark Arena di Belgrado

La Virtus Bologna supera a Belgrado il Partizan nella gara valida per la 17ma giornata di Eurolega. Per i virtussini miglior realizzatore Marco Belinelli con 14 punti. Top scorer della serata lo statunitense James Nunnally che mette a referto 19 punti. Virtus al secondo posto in classifica dietro al Real Madrid.

La partita

Parte bene, benissimo la squdra di Coach Banchi al termine del primo quarto è avanti di +5, 18-13 il parziale. Parziale che resta invariato anche nella seconda frazione quando le due squadra chiudono appaiate sul 18-18.

Per un combinato disposo alla fine del primo tempo di Partizan 36, Virtus 41. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga il match, già equilibrato di suo, resta su un asse di botta e risposta continuo.

Un asse che al minuto trenta recita Belgrardo-Bologna 19-19 mentre il tabellone della Stark Arena recita un chiaro, ed apertissimo 55-60.

Il quarto finale è davvero al fulmicotone con Belinelli da una parte e Nunnally dall'altra a darsele, sportivamente, di santa ragione. Si entra nel minuto finale in fase di sostanziale pareggio, 68-69 a 4:09, 72-73 a 1:11 finché nei possessi finale Belinelli e Shengelia piazzano i canestri decisivi.

Canestri che valgono la vittoria alla Stark Arena ed il secondo posto in classifica appaiati al Barcellona ma con lo scontro diretto di vantaggio.

La conferenza stampa di Luca Banchi

Le parole di Coach Banchi dopo la vittoria sul campo del Partizan: “Una vittoria importante, un ottimo modo da parte nostra per concludere il girone di andata di Euroleague, proteggere la nostra posizione e dimostrare in un ambiente così speciale contro una squadra così forte, che abbiamo la consistenza per competere. Voglio ringraziare e congratularmi con ogni singolo membro della squadra e dello staff perché stasera siamo stati in testa per la maggior parte della partita nonostante i problemi che abbiamo sofferto durante la gara con i falli, soprattutto con i lunghi, con alcuni infortuni con Hackett, con Cacok e abbiamo continuato a giocare insieme insieme per attaccarci l’un l’altro, perché quando affronti il Partizan è una questione di giocare in maniera solidamente per 40 minuti ed è per questo che la partita è stata decisa alla fine, come ci aspettavamo. Ma la cosa più importante è la personalità che abbiamo dimostrato durante tutta la partita e lo spirito di squadra che abbiamo dimostrato durante tutto il match.”

Il tabellino e gli highlights

Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Virtus Segafredo Bologna: 75 – 77 (Q1 18 – 23; Q2 36 – 41; Q3 55 – 60)

Partizan Mozzart Bet Belgrade: Vukcevic, Leday 5, Koprivica ne, Punter 12, Jaramaz 12, Nunnally 19, Andjusic, Dozier jr. 5, Ponitka 2, Kaminsky 10, Caboclo 10.

Coach: Obradovic

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 9, Lundberg 16, Belinelli 14, Pajola 1, Dobric, Mascolo ne, Cacok 4, Shengelia 10, Hackett 10, Polonara, Dunston 3, Abass 10.

Coach: Banchi

Arbitri: EMIN MOGULKOC, ARTURAS SUKYS, EDUARD UDYANSKYY.

Gli highlights del match