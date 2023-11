Euroleague, troppo il divario: la Virtus cade in casa dei Campioni in carica

"Un libro non si giudica dalla copertina, una partita non si giudica dal risultato finale". Partiamo da qui dalla frase di Flavio Tranquillo al termine della diretta tv del match tra Real Madrid e Virtus Bologna per analizzare la seconda sconfitta stagionale, la prima in trasferta, per i ragazzi di Coach Banchi.

E' finita male, malissimo, con un netto 100-74, un punteggio che se da un lato certifica, alla perfezione, il divario tra le Vu Nere e i Blancos, dall'altro lato non descrive a pieno la gara fatta da Belinelli e compagni.

Si perché alla fine del primo quarto la squadra bolognese era addirittura avanti e dopo un secondo quarto disastroso nel terzo era tornata in corsa per giocarsi l'ultima frazione testa a testa. Ma in tutto questo non aveva tenuto conto di un fattore, un fattore di nome Facundo Campazzo che con i suoi 18 punti e soprattutto con un 39 di valutazione complessiva si è letteralmente caricato sulle spalle la propria squadra portandola ad una netta e insindacabile vittoria.

Vittoria che conferma il Real in testa al girone di Regular Season ma che al tempo stesso non ridimensiona la Virtus che da serate come questa ha tanto da imparare e mettere da parte nel percorso di crescita.

La partita

Parte bene la Virtus che, come anticipato, chiude il primo quarto avanti di +1, 26-27 il parziale. Nel secondo quarto il Real Madrid decide di accelerare i tempi e piazza una serie infinita di punti e canestri. La frazioente termina 27-10 per un combinato disposto alla fine del primo tempo di 53-37.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga ci si aspetta il crollo definitivo della Virtus ma accade il contrario. La squadra di Banchi lotta combatte, limita i danni e sfiora la possibilità di rientrare in partita. Ma poi Campazzo e Yabusele tornano a colpire dure e la frazione si chiude sul 15-14 mentre al minuto 30 il tabellone recita Real Madrid 68-Virtus Bologna 51. Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio. Se lo aggiudica il Real per 32-23 per un somma totale di 100 a 74.

Il tabellino

Real Madrid vs Virtus Segafredo Bologna: 100 – 74. Progressione parziali: 26 – 27; 53 – 37; 68 – 51

Real Madrid: Causeur 10, Fernandez, Abalde ne, Campazzo 18, Hezonja 9, Rodriguez 1, Deck 11, Poirier 5, Tavares 17, Llull 2, Yabusele 16, Musa 10, Coach: Mateo

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Lundberg, Belinelli 15, Pajola 2, Smith 7, Dobric 5, Cacok ne, Shengelia 12, Hackett 9, Mickey 8, Dunston 9, Abass.

Coach: Banchi

Arbitri: SEFFI SHEMMESH, MILOS KOLJENSIC, STEVE BITTNER.