Euroleague, Real Madrid-Virtus: come vederla in tv e in streaming

Vigilia di sfida di Euroleague, e che sfida, per la Virtus Bologna di Coach Banchi che nel tempio del WiZink Center, il Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, affronta le Merengues in un match di altissima classifica.

Ad oggi, infatti, Real e Virtus occupano la prima e la terza piazza del girone di Regular Season rispettivamente con uno score di 5-0 e 5-1. Di questo, dei temi tattici e di molto altro hanno parlato in conferenza stamp il tecnico delle Vu Nere Banchi e l'MVP di ottobre della competizione Toko Shengelia. Ecco le loro parole.

La conferenza stampa di Banchi e Shengelia

“Siamo alla vigilia di una gara certamente complessa ma altrettanto affascinante - dichiara Banchi - Sfidare il Real Madrid, fino a questo momento imbattuto sia in EuroLeague che in Campionato, ci dà gli stimoli per cercare di portare il nostro livello di competizione agli estremi".

E ancora: "Dovremo cercare di giocare una partita molto consistente e soprattutto continua per cercare di limare anche i gap, non solo di natura tecnica, ma anche sotto il profilo fisico. Questa è una squadra che ha cambiato pochissimo, che poggia su riferimenti molto chiari e l’aggiunta di Campazzo ha portato ulteriore talento ad un organico che già di per sé era straordinario, come testimoniato dai successi ottenuti nella passata stagione".

"Sfidare i campioni in carica - conclude il tecnico della Virtus - sarà un motivo in più per vivere una serata speciale dove contiamo di presentare una Virtus degna di questo palcoscenico”.

Gli fa eco Toko Shengelia: “Il Real Madrid ha giocatori di esperienza e campioni nel proprio roster come Lull, Rodriguez e Fernandez ma in generale giocatori che hanno il carattere per vincere le partite e i titoli. In campo poi un giocatore come Tavares che condiziona il gioco soprattutto in difesa. Noi in questo momento siamo ad un buon livello ma dobbiamo continuare, anzi provare a migliorare a partire dalla gara di domani sera.”

Real Madrid-Virtus Bologna, come vederla in tv e in streaming

Real Madrid vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, giovedì 9 novembre, ore 20.45 Wizink Center (Madrid). Arbitri: SEFFI SHEMMESH, MILOS KOLJENSIC, STEVE BITTNER.