Euroleague, la Virtus torna subito alla vittoria in casa: battuta Valencia 87-74

La Virtus Segafredo Bologna conquista un’importante vittoria per 87-74 nel Round 27 di Eurolega contro il Valencia Basket e sale ad un record di 17-10 in classifica, ribaltando il k.o. di 8 lunghezze dell’andata. Per i bianconeri i migliori sono stati Belinelli (16 punti), Mickey (14 punti e 7 rimbalzi), Cordinier (12 punti), Lundberg (11 punti e 4 rimbalzi) e Pajola (9 punti, 6 assist e 5 falli subiti).

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Gli iberici partono meglio trovando canestri facili con Davies, Jones e Anderson a realizzare comodi canestri in area, mentre la Virtus si affida al potente Cordinier per tenersi in scia (4-8). Dopo un botta e risposta dal perimetro tra lo stesso francese e Pangos, Mickey da rimbalzo in attacco e una bomba di Hackett firmano il sorpasso Segafredo ma Davies dall’arco e un gioco da quattro punti di Jones valgono il +6 Valencia (12-18).

Dopo una coppia di liberi dell’ex Ojeleye, Belinelli si sblocca dalla lunetta, Zizic fa lo stesso dal post-basso e una stoppata di Mickey su Reuvers, convertita in due punti dall’altra parte da Lundberg, ristabilisce l’equilibrio (18-20 dopo 10’). Con un gioco da tre punti di Jovic e una combinazione chiusa da Reuvers, il Valencia preme ancora sul pedale dell’acceleratore ma Mickey dal post-basso, un’uscita dai blocchi vincente di Lundberg e un’incursione di Pajola firmano il pareggio sul 25-25.

Grazie a un jumper e alle combinazioni con Belinelli, Mickey continua a far volare Bologna, che poi sfrutta Hackett e una bomba di Belinelli per spegnere Pradilla e compagni e allungare sul 34-28. Nonostante anche Davies cerchi di tenere gli spagnoli in scia, un’affondata di Cordinier e lo scatenato Belinelli dal perimetro – anche servendo Polonara – fanno scappare la Segafredo sul 44-32 dopo 20’ di partita.

In avvio di ripresa, Belinelli e Dunston sorprendono il Valencia nel pitturato, Pangos dal perimetro sblocca i taronja ma Cordinier dalla lunetta sigla il +15 felsineo. Dei liberi di Jones e un canestro e fallo di Ojeleye cercano di non far mollare i taronja e una bomba ancora del numero 7 ospite accorcia le distanze sul 53-44.

Dopo un timeout chiamato da coach Banchi, Lundberg si carica la Segafredo sulle spalle con liberi e assist per il cecchino Mickey ma Jones, dall’altra parte, continua a segnare nel pitturato e a spegnere gli effetti anche di una bomba di Abass (63-52). Al termine del quarto, Jones firma il gioco da tre punti del -8, Zizic dalla lunetta replica ma Ojeleye tiene ancora il match vivissimo (65-57 dopo 30’).

Una tripla dall’arco di Polonara riaccende l’entusiasmo della Segafredo Arena, Cordinier ribatte colpo su colpo ad Harper e assieme a Pjola mantiene le distanze (72-61 a 7’ dalla fine). Con i liberi di Jones e Davies, Valencia prova ancora a non perdere terreno, Pajola è comunque sul pezzo servendo il tagliante Belinelli per l’ennesimo +9 a 4’ dal termine; un rapido contropiede in combinata tra Pajola e Lundberg, successivamente, ristabilisce il vantaggio in doppia cifra e Ojeleye e compagni devono arrendersi. Finisce 87-74.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Virtus Segafredo Bologna vs Valencia Basket: 87-74 (1Q 18-20, 2Q 44-32, 3Q 65-57)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 12, Lundberg 11, Belinelli 16, Pajola 9, Dobric, Shengelia, Hackett 5, Mickey 14, Polonara 5, Zizic 4, Dunston 8, Abass 3.

Valencia Basket: Harper 5, Puerto, Reuvers 7, Pradilla 8, Anderson 4, Jones 20, Inglis 1, Jovic 5, Robertson, Davies 9, Ojeleye 9, Pangos 6.

GLI HIGHLIGHTS