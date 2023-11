Euroleague, parte la vendita dei biglietti per il Derby d'Italia Virtus-Olimpia

Il primo atto del Derby d’Italia in Euroleague tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano é alle porte. Dopo la vittoria casalinga contro l’Efes la Segafredo potrà di nuovo contare sul supporto dei propri tifosi.

Martedì 14 novembre, palla a due alle 20.30, alla Segagredo Arena arriva l’EA7 Olimpia Milano in una serata che si preannuncia caldissima.

È aperta da oggi la vendita dei biglietti per la storica sfida tra Bologna e Milano. Ogni abbonato della stagione 2023-2024 ha la possibilità di acquistare fino a 3 biglietti a prezzo agevolato: sarà necessario, in sede di acquisto, inserire il codice di accesso presente sull’abbonamento per usufruire dell’ agevolazione.

Modalità di acquisto